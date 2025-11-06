Nóng: Quảng Ngãi lệnh khẩn cấp sơ tán dân ở khu vực ven biển, cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học

Từ rạng sáng nay, ngày 6/11, mặc dù cách xa đất liền hơn 600km thế nhưng bão Kalmaegi đã bắt đầu gây ảnh hưởng bằng những đợt mưa ở một số khu vực phía Đông và ven biển của tỉnh. Quảng Ngãi 1 trong số địa phương dự báo sẽ bị bão Kalmaegi trực tiếp đổ bộ vào.

Lực lượng chức năng phường Sa Huỳnh đang trao đổi, vận động người dân di dời.Ảnh: Ái Vy

Trao đổi nhanh với PV Dân Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển cho biết, trước dự báo Quảng Ngãi sẽ là 1 trong những tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Kalmaegi khi đổ bộ vào đất liền, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã lệnh cho chính quyền các vùng ven biển, khẩn cấp sơ tán dân.

Quảng Ngãi chuẩn bị kích hoạt phương án sơ tán gần 27.000 hộ dân ở 77/96 xã, phường và đặc khu

Trong đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đặc biệt lưu ý sơ tán dân ở các xã, phường phía Nam của tỉnh, như Sa Huỳnh, Trà Câu và các khu vực ven biển nguy hiểm khác.

Chậm nhất đến cuối giờ trưa nay, tất cả các địa phương ven biển, khu vực nguy hiểm phải hoàn thành sơ tán dân đến nơi ở an toàn.

Tại khu vực vùng ven biển phía Nam, trao đổi với PV Dân Việt vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh cho biết, đang huy động lực lượng tiến hành sơ tán các hộ dân ở khu vực ven biển, nguy hiểm với số lượng khoảng 650 hộ/3.500 khẩu.

Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh (phải) đang kiểm tra một nơi ở tạm của người dân khi sơ tán.Ảnh: Ái Vy.

Chủ tịch UBND phường Trà Câu Võ Minh Châu cho biết, do nhà cửa của người dân khu vực ven biển khá kiên cố nên số lượng dân sơ tán ít hơn, với số lượng khoảng 1000 nhân khẩu.

Liên quan đến chống mưa bão Kalmaegi, vào sáng nay, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Thái xác nhận, trước dự báo bão Kalmaegi diễn biến phức tạp, đang áp sát nhanh vào đất liền vì vậy đã chỉ đạo khẩn cho tất cả các trường trên địa bàn tỉnh, cho học sinh nghỉ học, thay cho đến trưa nay mới nghỉ.

Ngay từ sáng nay, ngày 6/11, toàn bộ các trường ở Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học để phòng chống bão số 13.Ảnh: CX

Theo phương án đã được tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn sàng đối với tình huống bão Kalmaegi đổ bộ vào địa bàn, với sức gió mạnh cấp 10 -11 và giật cấp 12, sẽ cần tổ chức sơ tán gần 27.000 hộ dân/98.500 nhân khẩu, ở 77/96 xã, phường và đặc khu.

Trong đó các xã, phường và đặc khu ven biển hơn 8.100 hộ/gần 25.700 nhân khẩu và các địa phương khác ở phía Đông (tỉnh Quảng Ngãi cũ), gần 11.700 hộ/hơn 40.000 nhân khẩu; các xã, phường phía Tây (tỉnh Kon Tum cũ), với hơn 7000 hộ/gần 24.000 nhân khẩu.

Phu huynh đang hối hả đến đón con tại 1 trường học ở phường Nghĩa Lộ.Ảnh: CX

Việc sơ tán dân được ưu tiên bố trí xen ghép trong cộng đồng và các trường học, trụ sở cơ quan và khách sạn.

Đảm nhận chính việc sơ tán dân là lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, vũ trang ở các địa phương; chịu trách nhiệm thực hiện là Chủ tịch UBND các xã, phường.

Đối với phương án chống ngập, lụt do ảnh hưởng của bão Kalmaegi khi mực nước các sông Trà Câu, Sông Vệ, Trà Khúc, Trà Bồng lên trên mức báo động 3 thì số dân cần sơ tán trên 8.700 hộ/28.500 nhân khẩu.

Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra hiện trường công tác ứng phó bão số 13 tại phường Sa Huỳnh.Ảnh: Ái Vy.

Cụ thể số hộ cần di dời ở khu vực ven sông Trà Câu khoảng 387 hộ/1.214 khẩu; vùng ven Sông Vệ, Phước Giang khoảng 1.831 hộ/5.991 nhân khẩu; vùng ven sông Trà Khúc 4.376 hộ/14.809 nhân khẩu.

Đối với phương án sạt lở và lũ quét do ảnh hưởng của bão số 13, Quảng Ngãi dự kiến sơ tán khoảng 4.057 hộ/16.079 nhân khẩu ở 301 điểm/49 xã.