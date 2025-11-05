Quảng Ngãi chuẩn bị kích hoạt phương án sơ tán gần 27.000 hộ dân ở 77/96 xã, phường và đặc khu

Sẵn sàng kích hoạt 3 phương án chống bão, lũ lụt và sạt lở

Chiều 5/11, theo thông tin PV Etime, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho các địa phương, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kích hoạt phương án sơ tán người dân chống lụt bão số 13 mang tên Kalmaegi, đặc biệt là khu vực vùng ven biển phía Đông (tỉnh Quảng Ngãi cũ).

Trong phương án cần sơ tán gần 27.000 hộ dân khi bão Kalmaegi đổ bộ vào Quảng Ngãi, với sức gió mạnh cấp 10 -11 và giật cấp 12, ở khu vực phía Đông gần 20.000 hộ, còn lại là khu vực phía Tây.Ảnh: ĐX

Theo phương án đã được tỉnh Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn sàng đối với tình huống bão Kalmaegi đổ bộ vào địa bàn, với sức gió mạnh cấp 10 - 11 và giật cấp 12, sẽ cần tổ chức sơ tán gần 27.000 hộ dân/98.500 nhân khẩu, ở 77/96 xã, phường và đặc khu.

19 giờ tối nay, 5/11, Quảng Ngãi cấm tàu thuyền ra khơi, kích hoạt phương án chống bão số 13 - KALMAEGI

Trong đó các xã, phường và đặc khu ven biển hơn 8.100 hộ/gần 25.700 nhân khẩu và các địa phương khác ở phía Đông (tỉnh Quảng Ngãi cũ), gần 11.700 hộ/hơn 40.000 nhân khẩu; các xã, phường phía Tây (tỉnh Kon Tum cũ), với hơn 7000 hộ/gần 24.000 nhân khẩu.

Việc sơ tán dân được ưu tiên bố trí xem ghép trong cộng đồng và các trường học, trụ sở cơ quan và khách sạn.

Đảm nhận chính việc sơ tán dân là lực lượng xung kích phòng chống thiên tai, vũ trang ở các địa phương; chịu trách nhiệm thực hiện là Chủ tịch UBND các xã, phường.

Đối với phương án chống ngập, lụt do ảnh hưởng của bão Kalmaegi khi mực nước các sông Trà Câu, Sông Vệ, Trà Khúc, Trà Bồng lên trên mức báo động 3 thì số dân cần sơ tán trên 8.700 hộ/28.500 nhân khẩu.

Người dân chèn chống nhà cửa trước khi bão số 13 đổ bộ vào đất liền.Ảnh: Ái Vy

Cụ thể, số hộ cần sơ tán ở khu vực ven sông Trà Câu khoảng 387 hộ/1.214 khẩu; vùng ven Sông Vệ, Phước Giang khoảng 1.831 hộ/5.991 nhân khẩu; vùng ven sông Trà Khúc 4.376 hộ/14.809 nhân khẩu.

Đối với phương án sạt lở và lũ quét do ảnh hưởng của bão số 13, Quảng Ngãi dự kiến sơ tán khoảng 4.057 hộ/16.079 nhân khẩu ở 301 điểm/49 xã.

Khu vực dự báo nằm ở tâm bão khẩn trương triển khai đối phó

Được biết, theo dự báo khi bão số 13 đổ bộ vào Quảng Ngãi, phường Sa Huỳnh sẽ là 1 trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của tỉnh này.

Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh (giữa) đang trao đổi với lãnh đạo Quân khu 5 và BCHQS tỉnh Quảng Ngãi về tình hình triển khai chống bão số 13.Ảnh:V.VIỄN - T.DUY - PV

Để hiểu rõ hơn về công tác chuẩn bị hiện thế nào, vào chiều cùng ngày, PV Etime đã liên lạc và nhận được thông tin phản hồi từ Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh.

Cùng với theo dõi chặt chẽ tình hình, Chủ tịch UBND phường Sa Huỳnh Nguyễn Viết Thanh cho biết từ sáng nay, đã chia lực lượng thành từng nhóm tổ xuống các khu dân cư, đặc biệt là những nơi sát biển, vùng trũng để tuyên truyền và vận động người dân; hỗ trợ dân cột chống nhà cửa, tàu thuyền.

Dự kiến vào sáng mai, ngày 6/11, địa phương sẽ kích hoạt phương án sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, với khoảng 650 hộ/3.500 khẩu đến nơi ở an toàn.

Liên quan đến phòng chống lụt bão số 13, vào sáng cùng ngày chính quyền Quảng Ngãi cũng đã có công điện gửi cấp, ngành và địa phương.



Cùng những chỉ đạo khác, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu.Ảnh: VT

Theo đó bắt đầu từ 19 giờ hôm nay, ngày 5/11/2025 cấm các loại tàu thuyền ra biển hoạt động (bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại), cho đến khi thời tiết ổn định.

Đối với các tàu, thuyền đã vào nơi neo trú, yêu cầu thuyền trưởng, các thuyền viên phải tuân thủ nghiêm túc, tuyệt đối không để người ở lại trên các tàu, thuyền khi có sóng, gió mạnh để đảm bảo an toàn.

Đến trước 17 giờ, ngày 5/11/2025 phải hoàn thành công việc kêu gọi tàu, thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu.Ảnh: CX

Hoàn thành công việc kêu gọi tàu, thuyền, lồng bè vào nơi neo đậu trước 17 giờ ngày 5/11/2025.