Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Giai đoạn tới phải có thu, mới có chi

Chiều 21/4, Quốc hội khóa XVI tiếp tục thảo luận ở hội trường về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 - 2030; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đánh giá các đại biểu đã phân tích rất sâu sắc, chi tiết những tồn tại, hạn chế của các nội dung có liên quan.

Đặc biệt, đóng góp rất trách nhiệm, sâu sắc các giải pháp làm sao chúng ta đảm bảo huy động được nguồn lực và sử dụng hiệu quả nhất nguồn lực để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. (Ảnh: Quốc hội)

Về nội dung chính sách thu, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, trong giai đoạn tới nhu cầu cho đầu tư phát triển rất cao nên trước hết phải có thu, có thu mới có chi. Chính sách thu tiếp tục phải được rà soát, làm sao đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, bao quát đầy đủ nguồn thu.

Tuy nhiên, quan trọng hơn phải hỗ trợ, khuyến khích được kinh tế phát triển, là bệ đỡ đặc biệt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa và khuyến khích các doanh nghiệp nội tại tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tham gia vào chuỗi giá trị với các doanh nghiệp FDI để nâng cao năng suất, chất lượng và tăng trưởng.

Theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, muốn như vậy chính sách thu phải được rà soát, đảm bảo đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ áp dụng, dễ kiểm tra và công khai, minh bạch.

Đặc biệt, đảm bảo cho chi phí hành thu hiệu quả nhất, tức là chi phí cho bộ máy thu thuế phải thấp nhất và chi phí tuân thủ của đối tượng nộp thuế phải thấp nhất. Chính sách thu phải điều chỉnh linh hoạt để đáp ứng với tình hình diễn biến xảy ra.

"Vấn đề này Quốc hội đã rất ủng hộ, giai đoạn 2021 - 2025 trước những diễn biến khó khăn về dịch bệnh, xung đột địa chính trị Chính phủ đã trình Quốc hội giãn - giảm tới hơn 400.000 tỷ đồng đối với nghĩa vụ của doanh nghiệp", Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ.

Ngay trong kỳ họp này Quốc hội đã chấp thuận cho Chính phủ trình báo cáo và đã thông qua một nghị quyết về giảm thuế đối với mặt hàng xăng dầu. Sắp tới sẽ nâng ngưỡng thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT đối với các đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Về chi đầu tư, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, tổng giai đoạn đã tăng lên tới hơn 8,2 triệu tỷ đồng, trong đó, chi của trung ương là 3,8 triệu tỷ đồng, chi của địa phương là 4,42 triệu tỷ đồng.

Sắp tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ chỉ đạo một hội nghị toàn quốc rà soát lại toàn bộ việc giải ngân vốn đầu tư công để rà soát lại từ quy trình, thủ tục, trong đó có các thủ tục hành chính liên quan đến chuẩn bị đầu tư, theo Nghị quyết 18 đã giao cho các cơ quan sắp tới phải hoàn thiện để nhập Luật Đầu tư công vào Luật Ngân sách, cũng phải rà soát lại Luật Xây dựng như các đại biểu đã nói và các tiêu chuẩn, định mức làm sao cho thời gian chuẩn bị ngắn nhất.

Về việc rà soát lại Luật Đấu thầu, theo Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn, quy trình của Luật Đấu thầu hiện nay phải kéo dài từ khoảng 6 tháng đến 1 năm và cũng có rất nhiều vấn đề xung quanh.

Thêm nữa, việc tổ chức triển khai các vướng mắc về mặt bằng, vướng mắc về tiêu chuẩn, định mức, vướng mắc về giá vật liệu xây dựng thông thường, giá cát, sỏi, đất san lấp; các quy trình về thanh, quyết toán, quy trình về bảo hành, duy tu.

Tất cả những quy trình, thủ tục này cần được rà soát và thực hiện theo đúng tinh thần của Kết luận 18. Vốn của Trung ương sẽ tập trung bố trí 10% cho các dự án chuyển tiếp và công trình khẩn cấp, dành 75% để triển khai các dự án trong danh mục Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đặc biệt, là các dự án về hạ tầng giao thông, logistics và năng lượng trong giai đoạn mới. Còn 4,42 triệu tỷ đồng của địa phương đúng tinh thần địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm.

