Bùng nổ xuất khẩu: Cá hồi Na Uy "càn quét" thị trường tỷ dân, nhờ Sushi, Sashimi và chiến lược phân phối hiện đại

Ông Christian Chramer, Tổng Giám đốc NSC, cho biết Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, nhưng Trung Quốc đang tăng tốc mạnh mẽ, đặc biệt nhờ cá hồi Na Uy – mặt hàng dẫn đầu về xuất khẩu.

Ngoài ra, các sản phẩm như cá thu, cá tuyết và tôm Bắc Cực cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định.

“Đến năm 2025, ba thị trường hàng đầu của Na Uy sẽ là Mỹ, Trung Quốc và Anh, trong đó tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc gần gấp đôi so với Mỹ,” ông nói.

Hiện cá hồi Na Uy chiếm gần 60% thị phần tại Trung Quốc, nhờ chiến lược hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong việc mở rộng nhóm khách hàng trẻ và kênh phân phối hiện đại. Xu hướng tiêu dùng sushi và sashimi ngày càng phổ biến, giúp cá hồi Na Uy trở thành lựa chọn ưa thích của người tiêu dùng.

Theo ông Sigmund Bjorgo, Giám đốc NSC tại Trung Quốc và Hồng Kông, Trung Quốc cũng sẽ vượt Ý để trở thành thị trường tiêu thụ cá hồi lớn thứ năm thế giới vào cuối năm 2025, với sản lượng nhập khẩu dự kiến 167.000 tấn. Trong đó, Na Uy chiếm 56% thị phần, tăng mạnh so với 40% năm trước, trong khi thị phần của Chile giảm mạnh xuống còn 16%.

Tăng trưởng xuất khẩu cá hồi Na Uy chủ yếu đến từ bán lẻ, thương mại điện tử và chuỗi cửa hàng thực phẩm tươi, phản ánh xu hướng tiêu dùng mới của người dân Trung Quốc. Sự phát triển nhanh của các hệ thống như Jingzhe Salmon – với hơn 700 cửa hàng trên 100 thành phố, 95% hoạt động có lãi – cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường cá hồi tại Trung Quốc, đặc biệt ở các đô thị cấp hai, cấp ba.

