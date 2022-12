"Cân sức" VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize tại Việt Nam, đâu là A-SUV đáng chọn?

VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize sẽ là 3 mẫu A-SUV cạnh tranh trực tiếp tại Việt Nam, những thông số của 3 xe này có gì đặc biệt?

VinFast VF 5 Plus gia nhập phân khúc A-SUV với 2 đối thủ KIA Sonet và Toyota Raize. Mẫu xe điện của thương hiệu Việt đang có những lợi thế nhất định khi cạnh tranh đặc biệt về trang bị an toàn, tiện nghi và công suất động cơ.

So sánh giá xe VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize

Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) Mẫu xe Giá niêm yết (triệu đồng) VinFast VF 5 Plus (thuê pin) 458 KIA Sonet 524 - 634 VinFast VF 5 Plus (mua pin) 538 Toyota Raize 527 - 535

So sánh kích thước VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize

Thông số VinFast VF 5 Plus KIA Sonet Toyota Raize Dài x Rộng x Cao (mm) 3.965 x 1.720 x 1.580 4.120 x 1.790 x 1.642 4.030 x 1.710 x 1.605 Chiều dài cơ sở (mm) 2.513 2.500 2.525 Khoang sáng gầm (mm) 181 205 200

So sánh ngoại thất VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize

So sánh thông số VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize. Ảnh ST.

Thông số VinFast VF 5 Plus KIA Sonet Premium Toyota Raize Hệ thống đèn Halogen LED LED Đèn định vị Halogen LED LED Gương chiếu hậu Chỉnh/gập điện, báo rẽ Chỉnh/gập điện, báo rẽ Chỉnh/gập điện, báo rẽ La-zăng 17 inch 16 inch 17 inch Đèn hậu LED LED LED

So sánh nội thất VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize

Thông số VinFast VF 5 Plus KIA Sonet Premium Toyota Raize Chất liệu ghế Vải Da Da & nỉ Đồng hồ 7 inch Cơ 7 inch Điều hòa Cơ Tự động Tự động Phanh tay Cơ Cơ Cơ Chìa khóa thông minh Có Có Có Màn hình giải trí 8 inch 10,25 inch 9 inch

So sánh an toàn VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize

Thông số VinFast VF 5 Plus KIA Sonet Premium Toyota Raize Ga hành trình Có Có Không Cảnh báo giao thông phía sau Có Không Không Cảnh báo điểm mù Có Không Có Cảnh báo luồng giao thông đến khi mở cửa Có Không Không Hỗ trợ đỗ xe phía sau Có Có Có Hỗ trợ phanh khẩn cấp Có Có Không Hỗ trợ khởi hành ngang dốc Có Có Có Chống bó cứng phanh Có Có Có Giám sát áp suất lốp Có Không Không

So sánh động cơ VinFast VF 5 Plus, KIA Sonet và Toyota Raize

Thông số VinFast VF 5 Plus KIA Sonet Premium Toyota Raize Loại động cơ Điện - pin Lithium Xăng 1.5L Xăng 1.0L Turbo Công suất 100 kWh (134 mã lực) 113 98 Mô-men xoắn 135Nm 144 140

Với những thông số trên, VinFast VF 5 Plus chỉ thua 2 đối thủ một chút về kích thước. Đặc biệt, mẫu xe điện của thương hiệu Việt có sức mạnh động cơ ấn tượng mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ cho VinFast VF 5 Plus.