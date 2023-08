Cao su Đồng Phú (DPR) báo lãi 6 tháng 127 tỷ đồng, đạt 46% kế hoạch năm

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (HoSE: DPR) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2023.

Trong quý II/2023, Cao su Đồng Phú ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 146,4 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 45,9% còn 109,2 tỷ đồng.



Doanh thu hoạt động tài chính kỳ này tăng 175,2% lên 37,7 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 28,6% còn 246 triệu đồng.

Chi phí bán hàng giảm 21,4% còn 4,4 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,3% lên hơn 25,2 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh sản xuất đi lùi trong 6 tháng đầu năm 2023. Nguồn: BCTC quý II DPR.

Kết thúc quý II, Cao su Đồng Phú báo lãi trước thuế 49,7 tỷ đồng, lãi sau thuế 41 tỷ đồng, lần lượt giảm 44,3% và 43,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 45 tỷ đồng, giảm 43,6% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh giảm sút, Cao su Đồng Phú cho biết, sản lượng cao su tiêu thụ trong quý II/2023 chỉ đạt 1.123 tấn (giảm 57,1% so với cùng kỳ năm trước) và giá bán bình quân quý II/2023 giảm còn hơn 34,2 triệu đồng/tấn (giảm 8,9 triệu đồng/tấn, tương đương giảm 20,6% so với cùng kỳ năm trước).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, Cao su Đồng Phú ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 326,1 tỷ đồng, giảm 34,8% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận 60,9 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ do ghi nhận khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay và lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện phát sinh tăng đáng kể.

Doanh thu tài chính 6 tháng đầu năm nay tăng đáng kể. Nguồn: BCTC quý II/2023.

Cụ thể, lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng 83,2% lên hơn 48 tỷ đồng. Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện tăng gấp 6 lần kỳ trước, đạt 3,7 tỷ đồng. Cùng kỳ ghi nhận gần 660 triệu đồng. Trong kỳ này, Cao su Đồng Phú ghi nhận 9,2 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính khác.

6 tháng đầu năm 2023, Cao su Đồng Phú báo lãi trước thuế 127,2 tỷ đồng, lãi sau thuế 102,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 11,5% và 13,6% so với cùng kỳ.

Theo ĐHĐCĐ thường niên 2023 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu dự kiến đạt 819,6 tỷ đồng (giảm 4% so với kết quả thực hiện năm trước), lợi nhuận trước và sau thuế dự kiến đạt hơn 275 và hơn 220 tỷ đồng; lần lượt tăng 10% và 7,8%.

Như vậy, với kết quả kinh doanh trên, Cao su Đồng Phú đã thực hiện được 39,8% kế hoạch doanh thu và 46,2% kế hoạch lợi nhuận trước thuế đề ra trong năm 2023.

Tại ngày kết thúc II, Cao su Đồng Phú ghi nhận tổng tài sản ở mức 4.246,7 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so với cùng số đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 2,6% so với đầu năm, đạt hơn 1.934,3 tỷ đồng. Tài sản dài hạn dài hạn tăng 1,4% lên hơn 2.312,3 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2023, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 36,8% so với đầu năm còn hơn 196,6 tỷ đồng; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 78,6 tỷ đồng lên 1.287,6 tỷ đồng (tăng 6,5%). Hàng tồn kho tăng 11,4% lên 216,2 tỷ đồng.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tính tới ngày kết thúc quý II là 165 tỷ đồng, tăng 8,7% so với đầu năm, bao gồm: xây dựng vườn cây kiến thiết cơ bản tại Việt Nam (125,1 tỷ đồng), xây dựng công trình kiến trúc (16,9 tỷ đồng)…

Bên cạnh đó, Cao su Đồng Phú góp 127,7 tỷ đồng vào các công ty khác, trong đó có: Công ty Cổ phân Cao su Sa Thầy (71,3 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Cao su Dầu Tiếng Lào Cai (24,6 tỷ đồng)…

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng nợ phải trả của Cao su Đồng Phú là 1.222,4 tỷ đồng, tăng 4,1% so với đầu năm, chiếm 28,8% tổng nguồn vốn. Trong đó, không ghi nhận các khoản vay và nợ thuê tài chính, đầu năm ghi nhận 5 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch trưa ngày 7/8, cổ phiếu DPR của Cao su Đồng Phú giảm 0,3% còn 63.600 đồng/cổ phiếu.