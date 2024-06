Cao su Phước Hòa (PHR): Trưởng ban Kiểm soát xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ 2024

CTCP Cao su Phước Hòa (HoSE: PHR) đã công bố về việc nhận được đơn xin thôi Trưởng Ban kiểm soát CTCP Cao su Phước Hòa.

Ông Võ Thanh Hải (SN 1971) được cổ đông bổ nhiệm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát và được giao nhiệm vụ Trưởng Ban kiểm soát CTCP Cau su Phước Hòa nhiệm kỳ 2018 - 2023 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.



Sau đó, ông Hải được cổ đông tín nhiệm bầu lại nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/6/2023.

Tại đơn từ nhiệm, ông Hải trình bày, lý do từ nhiệm là do ông nhận nhiệm vụ mới. Do vậy, ông làm đơn trình ĐHĐCĐ Cao su Phước Hòa chấp thuận cho ông thôi tham gia Ban Kiểm soát, thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát CTCP Cao su Phước Hòa nhiệm kỳ 2023 - 2028 kể từ ngày 28/6/2024.

Cao su Phước Hòa trình cổ đông kế hoạch lãi 245 tỷ đồng

Ở diễn biến khác, ngày 28/6 tới đây, Cao su Phước Hòa sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trong năm 2024, Cao su Phước Hòa trình cổ đông kế hoạch tổng doanh thu là 1.455 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế là 245,2 tỷ đồng, giảm 47% so với thực hiện trong năm 2023. Trong đó, phấn đấu tiêu thụ 33.100 tấn mủ thành phẩm các loại, giá bán bình quân 36,41 triệu đồng/tấn, doanh thu mủ cao su dự kiến 1.205,3 tỷ đồng.



Trích tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Cao su Phước Hòa.

Về định hướng kinh doanh, Cao su Phước Hòa cho biết sẽ tổ chức việc tái canh 190,1 ha đảm bảo cơ cấu giống gắn với phòng trị bệnh mùa mưa trên các nhóm vườn cây, chăm sóc tốt vườn cây tái canh, đảm bảo đến cuối năm tỷ lệ cây sống 100%.

Ngoài ra, đối với công tác thu mua mủ, Công ty lên kế hoạch thu mua khoảng 10.000 tấn mủ.

Đối với hoạt động đầu tư bất động sản công nghiệp thông qua Công ty cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình, Công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, tiếp thị đầu tư khu công nghiệp. Ngoài ra, chủ động làm việc với các cơ quan để sớm triển khai thực hiện giai đoạn 2 mở rộng.

Về nhân sự, Cao su Phước Hòa trình cổ đông bầu bổ sung thêm một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 nhưng chưa công bố danh sách ứng viên.

Ngoài ra, Cao su Phước Hòa cũng đề xuất mức chi cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 30% vốn điều lệ và mức chi cổ tức cho năm 2024 là tối thiểu 12,35% vốn điều lệ.