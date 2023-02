Cao su Sao Vàng (SRC) lên kế hoạch lợi nhuận 2023 tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ

Sau năm 2022 đi lùi, Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (HoSE: SRC) lên kế hoạch 2023 với mục tiêu lợi nhuận gấp gần 3 lần năm trước. Ngoài ra, SRC dự kiến chia cổ tức 2023 không thấp hơn 10%.

Cao su Sao Vàng dự kiến cổ tức ăm 2023 không thấp hơn 10%



HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (HoSE: SRC) vừa công bố kế hoạch kinh doanh 2023 với doanh thu tiêu thụ dự kiến đạt 2.000 tỷ đồng; trong đó: Doanh thu SXCN dự kiến đạt 970 tỷ đồng và doanh thu thương mại dự kiến đạt 1.030 tỷ đồng. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế đề ra 100 tỷ đồng.

Dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Cao su Sao Vàng

Ngoài ra, SRC dự kiến chia cổ tức 2023 không thấp hơn 10%.

Bên cạnh việc công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023, SRC sẽ tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 24/04/2023 tại Hà Nội. Ngày chốt danh sách cổ đông là 20/03/2023.

Cao su Sao Vàng "đột ngột" báo lỗ quý IV/2022, lợi nhuận năm 2022 chỉ đạt 35% kế hoạch



Báo cáo kết quả kinh doanh 2022 của Cao su Sao Vàng

Tại quý IV/2022, Cao su Sao Vàng ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 230 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước; giá vốn bán hàng giảm 11% xuống còn 190 tỷ đồng; Công ty cho biết do doanh thu thương mại giảm.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 60% (xuống còn 579 triệu đồng) do lãi tiền gửi giảm. Chi phí tài chính tăng 17% (lên 5,4 tỷ) do lãi tiền vay tăng. Chi phí bán hàng giảm 11,3% (xuống còn 8 tỷ) do cước vận chuyển và chi phí bảo hành sản phẩm giảm. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Công ty sụt giảm mạnh (giảm hơn 285%), báo âm hơn 9 tỷ đồng.

Nhìn chung cả năm 2022, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của SRC đồng loạt “đi lùi” so với cùng kỳ, xuống mức 915 tỷ đồng và 38 tỷ đồng. Với kết quả này, doanh nghiệp cao su chỉ hoàn thành 46% mục tiêu doanh thu và 35% chỉ tiêu lợi nhuận.

Như vậy, so với thực hiện năm 2022, kế hoạch 2023 của SRC lần lượt gấp 2 lần về doanh thu và 2,6 lần lợi nhuận.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/02, giá cổ phiếu SRC đứng nguyên ở mức tham chiếu 22.250 đồng/ cổ phiếu.