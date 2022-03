Cao tốc Bắc - Nam: Thiếu nguồn vật liệu đất đắp nền khiến dự án thành phần bị chậm

Chiều 16/3, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các đơn vị và Ban QLDA kiểm điểm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025.

Báo cáo của Cục Quản lý xây dựng & Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD, Bộ GTVT) cho biết, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, khối lượng GPMB còn lại khoảng 0,102km/652,86km chưa bàn giao mặt bằng và 01/83 khu TĐC chưa hoàn thành.

Về di dời hạ tầng kỹ thuật, hiện còn 201/735 vị trí đường điện, 7.121m/40.232m đường ống nước và 11.398/91.828m cáp viễn thông chưa di dời nhưng không ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án; ngoài ra, vẫn còn các tồn tại, vướng mắc một số hộ dân kiến nghị về bồi thường, hỗ trợ, chưa nhận đất tái định cư; một số mồ, mả chưa di dời…

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến với các đơn vị và Ban QLDA kiểm điểm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025. Ảnh: V.D

"Tăng tốc" giải quyết vật liệu đất đắp

Hiện nay, dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn đã hoàn thành, 10 dự án đang triển khai thi công xây dựng.

Lũy kế khối lượng xây lắp hoàn thành đến nay khoảng 31,1% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,41% so với kế hoạch; Có 8 dự án đáp ứng và cơ bản đáp ứng tiến độ, 2 dự án chậm so với kế hoạch, trong đó dự án Diễn Châu - Bãi Vọt đến nay chậm 6,79% giá trị hợp đồng so với kế hoạch.

Bộ GTVT chỉ ra nguyên nhân chậm tiến độ do doanh nghiệp dự án rất hạn chế về năng lực trong công tác quản lý, điều hành; chậm trễ trong công tác lựa chọn nhà thầu; các nhà thầu chậm trễ huy động nhân sự, máy móc, thiết bị để triển khai thi công.

Bộ GTVT yêu cầu Chủ đầu tư dự án phải ý thức được trách nhiệm của mình đối với dự án quan trọng của quốc gia, khẩn trương kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành của DNDA; chỉ đạo các nhà thầu phải khẩn trương bố trí nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai thực hiện; lập tiến độ tổng thể, chi tiết (trên nguyên tắc bù đắp tiến độ bị chậm), kế hoạch từng tháng, từng tuần và kiểm soát tiến độ thực hiện hằng tuần đối với từng gói thầu.



Đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết đến nay chậm 8,89% giá trị hợp đồng so với kế hoạch điều chỉnh, nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn vật liệu đất đắp nền (thiếu khoảng 2,46 triệu m3; các nhà thầu chưa đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu).

Trong tuần này, lãnh đạo Bộ GTVT sẽ làm việc với Lãnh đạo cấp cao của các Nhà thầu thi công Dự án để yêu cầu các Nhà thầu ký cam kết hoàn thành các gói thầu đúng tiến độ; huy động tối đa mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công bù đắp khối lượng chậm tiến độ đảm bảo hoàn thành các gói thầu, dự án đúng tiến độ cam kết; kiên quyết có biện pháp xử lý đối với các Nhà thầu vi phạm tiến độ (cắt chuyển khối lượng, bổ sung thầu phụ, xem xét không cho tham gia các dự án do Bộ GTVT quản lý trong thời gian tới...).

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn đã hoàn thành. Ảnh: V.D

Triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025

Báo cáo của các Ban QLDA cho thấy, đến nay việc triển khai dự án cơ bản đang bám sát theo kế hoạch.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại phải hoàn thành để đảm bảo đủ điều kiện phê duyệt BCNCKT các dự án còn rất lớn: Thủ tục lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước hai vụ; Lập, phê duyệt báo cáo ĐTM; Lập phê duyệt khung chính sách GPMB; Giám sát đầu tư cộng đồng; Lập hồ sơ, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy; Đánh giá tác động đến các dự án có liên quan. Vì vậy cần có sự triển khai quyết liệt, có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị.



Ngay sau khi có Nghị quyết 18 của Chính phủ, Bộ GTVT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan trực thuộc và các Ban QLDA, các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, thành lập Tổ thẩm định Dự án và văn bản chấp thuận định hướng một số nguyên tắc, giải pháp thiết kế lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế hình học và cắm cọc Giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới.

Hiện có 09/12 tỉnh đã có văn bản thỏa thuận hướng tuyến và công trình trên tuyến, 03 tỉnh còn lại là Bình Định, Hậu Giang, Kiên Giang; QK4, QK5 đang xin ý kiến Bộ Quốc phòng để có văn bản trả lời về hướng tuyến đi qua các khu vực đất và công trình quốc phòng.

Các Ban QLDA cùng Tư vấn lâm nghiệp đã làm việc với Sở NN&PTNT; Sở TN&MT, Chi cục Kiểm lâm của 7/7 tỉnh có rừng và 12/12 tỉnh có đất lúa để cung cấp hướng tuyến, ranh GPMB đồng thời phối hợp trong công tác triển khai hiện trường; các đơn vị đã xác định các vị trí cần điều tra và tiến hành đi thực địa.

Dự kiến sẽ hoàn thành hồ sơ chuyển mục đích cử dụng rừng và trình thẩm định trước ngày 20/3/2022. Công tác thống kê diện tích đất rừng và đất trồng lúa nước 2 vụ cho dự án dự kiến hoàn thành 18/3/2022 đồng thời hoàn thành báo cáo gửi Bộ TN&MT thẩm định trước 31/3/2022. Các công tác khảo sát địa hình, địa chất và thủy văn đươc yêu cầu hoàn thành trước 31/3/2022.

Tập trung hoàn thiện, bàn giao Hồ sơ cắm cọc GPMB cho địa phương

Đến nay, các Ban QLDA đã trình hồ sơ Thiết kế cơ bản khoảng 174,8 km/12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025. Đến ngày 15/3/2022, Bộ GTVT đã chấp thuận kết quả thẩm định và bàn giao cho địa phương được 133,8 km/12 dự án, còn lại 41km trình nhưng chưa đủ điều kiện để chấp thuận (số liệu địa hình, địa chất, thủy văn, thỏa thuận công trình); yêu cầu các Ban chỉ đạo Tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ và trình lại ngay để Cục tiếp tục thẩm định, trình Bộ GTVT chấp thuận làm cơ sở Ban phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB, sớm bàn giao cho địa phương.

Đối với các đoạn còn lại yêu cầu các Ban kiểm soát chặt chẽ tiến độ để bàn giao theo các mốc tiến độ Đợt 2 (trước 30/4/2022) và Đợt 3 (trước 30/6/2022).

Đánh giá nỗ lực rất lớn của các Ban và Cục QLDA để triển khai các thủ tục "bám" sát tiến độ theo Kế hoạch; tuy nhiên Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu công tác GPMB là đường găng rất lớn của Dự án, chính vì vậy các Ban QLDA phải tập trung đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị tư vấn phải hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ bản; hoàn thành đến đâu bàn giao ngay cho địa phương để triển khai ngay việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, không chờ đến mốc thời gian đã đề ra.

Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn đang thi công. Ảnh: Thế Anh

Cao tốc Bắc - Nam đặt chất lượng lên hàng đầu

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đánh giá hiện nay áp lực công việc là vô cùng lớn, vừa đảm bảo tiến độ thi công giai đoạn 1 nhưng phải đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác triển khai dự án giai đoạn 2.

Thời gian qua, đánh giá cao các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ đã rất nỗ lực, trách nhiệm làm ngày làm đêm, tuy nhiên để đảm bảo được hiệu quả công việc và tiến độ triển khai đồng thời cả 2 giai đoạn, yêu cầu các Ban QLDA phải tiếp tục tập trung kiện toàn bộ máy nhân sự của các Ban

Tiến độ rất gấp rút nhưng chất lượng phải là ưu tiên hàng đầu, Bộ trưởng thể nhấn mạnh; phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Các cơ quan đơn vị liên quan, đặc biệt là giám đốc các Ban QLDA phải quản lý được tình hình triển khai tại hiện trường, phải nắm bắt đánh giá đầy đủ những thông tin, biến động ảnh hưởng đến dự án để kịp thời điều chỉnh kế hoạch triển khai chi tiết đảm bảo phù hợp tình hình thực tế

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương hoàn thành công tác GPMB và vật liệu cho dự án; kiên quyết xử lý các nhà thầu vi phạm hợp đồng; mục tiêu phải đảm bảo tiến độ hoàn thành dự án trước mắt là đối với 4 dự án hoàn thành trong năm 2022. Tính toán kỹ lưỡng và báo cáo, cam kết với Bộ về khả năng rút ngắn tiến độ với từng dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, một vấn đề rất quan trọng đó là các tiêu chuẩn, quy chuẩn của công trình đường bộ cao tốc cũng cần phải đảm bảo khách quan, chính xác, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể giao Giao Vụ KHCN và Giám đốc các Ban phối hợp khẩn trương rà soát, điều chỉnh ngay những tiêu chuẩn không còn phù hợp, phù hợp với điều kiện thực tiễn .

Với giai đoạn 2, mỗi Ban, mỗi Dự án phải có Văn phòng chỉ huy tại công trường, thuê trụ sở đảm bảo các điều kiện làm việc, sinh hoạt, tổ chức phải chuyên nghiệp. Phải tổ chức ngay bộ máy để hoạt động ngay từ bây giờ. Khẩn trương rà soát khung khổ pháp lý để tham mưu cho Bộ có ngay hướng dẫn cho địa phương triển khai công tác đền bù, hỗ trợ, tái định cư theo tinh thần Nghị quyết 18.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu các Ban QLDA của Bộ, ngay từ thời điểm này phải bám sát Kế hoạch triển khai của Bộ, chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương.

Đồng thời chỉ đạo Tư vấn phải tiến hành khảo sát, thí nghiệm, tính toán, xác định vị trí, trữ lượng, chất lượng và xây dựng Hồ sơ liên quan đến mỏ vật liệu, bãi đổ thải…phải đảm bảo tính chính xác cao, kỹ lưỡng, hiệu quả để giai đoạn tổ chức thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng của công trình.