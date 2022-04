Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thu hơn 1.200 tỷ đồng năm 2021

Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính VN (VIDIFI) vừa có báo cáo về doanh thu trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng năm 2021, đạt hơn 1.200 tỷ đồng.

Báo cáo của VIDIFI cho thấy, trạm Đình Vũ có doanh thu cao nhất, với hơn 237 tỷ đồng. Tiếp đó là trạm đầu tuyến cao tốc với hơn 485 tỷ đồng và trạm QL10 có doanh thu hơn 194 tỷ đồng.

Mặc dù, ảnh hưởng của các đợt bùng phát dịch nhưng lưu lượng xe trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đạt gần 9,5 triệu lượt xe, giảm 21% so với tổng lưu lượng năm 2020 (gần 12 triệu lượt xe).

Đối với doanh thu thu phí trên QL5, VIDIFI cho biết, cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lưu lượng xe trên toàn tuyến đạt gần 12 triệu lượt xe, giảm 1,25% so với năm 2020.

Do thay đổi cơ cấu nhóm xe và tỷ lệ lượng vé lươt tăng so với vé tháng và vé quý nên doanh thu thu phí trong năm vẫn tăng 6,08% so với năm 2020. Tính riêng năm 2021, doanh thu các trạm thu phí trên QL5 đạt hơn 844 tỷ đồng. Trong đó, trạm thu phí số 1 đạt hơn 317 tỷ đồng. Trạm thu phí số 2 đạt hơn 527 tỷ đồng", VIDIFI cho hay.

Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: VIDIFI

Đánh giá vể công tác vận hành thu phí, đơn vị này cho hay, trong năm 2021, hoạt động thu phí diễn ra liên tục, thông suốt, không có hiện tượng ùn tắc tại các trạm thu phí, kể cả trong những ngày lễ, tết có mật độ lưu lượng phương tiện tăng cao. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự tại các trạm thu phí ổn định.

Lãnh đạo VIDIFI cho biết, hiện cao tốc Hà Nội - Hải Phòng vẫn đang áp dụng mức thu đã được thống nhất tại Thông tư 35/2016 của Bộ GTVT. Tuy nhiên, mức thu chưa được điều chỉnh tăng như quy định tại phương án tài chính của dự án

Để giải quyết các tồn tại trong thu phí hai dự án, VIDIFI cho biết đang kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việ Nam báo cáo Bộ GTVT xem xét tăng giá vé theo hợp đồng BOT và phương án tài chính đã được thẩm định.

VIDIFI cũng kiến nghị Bộ GTVT bổ sung đối tượng miễn phí vùng lân cận 2 trạm thu phí QL5 theo đề xuất của địa phương đối với xe cán bộ, cơ quan nhà nước và xe trong vùng giảm phí nhưng chưa sang tên đổi chủ.

Về tình hình an ninh trật tự tại trạm thu phí, VIDIFI kiến nghị Bộ GTVT có chế tài xử phạt đối với người điều khiển xe bám đuôi vượt trạm, trốn trả phí. Bên cạnh đó, có giải thích rõ ràng bản chất của việc thu phí tại 2 trạm trên QL5 để người dân biểu, ngăn chặn tình trạng đối tượng xấu cố tình xuyên tạc hoặc thông tin sai lệch gây mất an ninh trật tự trên QL5.