Cập nhật nóng nhất từ các cửa khẩu ở Lạng Sơn

Theo tin từ Dân Việt cập nhật tại hiện trường ùn ứ nông sản ở các cửa khẩu của Lạng Sơn. có những diễn biến rất chậm, và có những phát sinh từ đời sống cảu tài xế nằm chờ cùng xe hàng tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn

Ông Hoàng Khánh Duy phó ban kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn cho biết : Thì hiện nay cửa khẩu Tân Thanh địa bàn huyện Văn Lãng và Chi Ma huyện Lộc Bình Lạng Sơn vẫn chưa có hoạt động xuất nhập khẩu. Nguyên nhân là do phía bạn Trung Quốc cần làm các công tác phòng chống dịch Covid an toàn mới nối lại hoạt động. Còn các ngành chức năng của phía Việt Nam đã sẵn sàng để tiến hành các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Chiều ngày 21/12 phía Việt Nam đã tiến hành khảo lắp đặt thêm trạm khử khuẩn theo yêu cầu của phía bạn.

Riêng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thì hôm nay đã xuất được 110 xe hàng hóa nông sản, và nhập từ Trung Quốc 280 xe hàng hóa các loại.

tài xế lấy nước để sinh hoạt tại cửa khẩu ảnh Viết Niệm

Ngày 21/12/2021 Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Lạng Sơn đã tiếp tục hội đàm với phía Trung Quốc. Và có thể một vài ngày tới các cửa khẩu Tân Thanh, Chi Ma sẽ nối lại hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa sớm nhất, một cách bình thường. Nhằm giảm tải tình trạng ùn ứ nông sản hiện nay ở Lạng Sơn.

Liên quan thông tin một số lái xe đưa lên mạng xã hội phản ánh về việc bị thu tới 400 nghìn đồng một ngày đêm ở cửa khẩu Tân Thanh, không được tắm và vệ sinh cá nhân không đảm bảo. Dân Việt đã làm việc với ông Vi Nhân Đạo, Phó giám đốc phụ trách trung tâm quản lý của khẩu, trực tiếp tại Tân Thanh thì ông Đạo cho biết: Ban quản lý cửa khẩu đã lắp đặt 23 nhà vệ sinh công cộng, phục vụ nước nóng và tắm miễn phí 24/24 cho các lái xe. Mỗi buổi chiều tối hàng ngày đã dự trữ thêm 18 nghìn lít nước phục vụ nhu cầu vệ sinh tối của lái xe. Hiện nay trung tâm quản lý của khẩu tiếp tục gấp rút đầu tư thêm 1 khu vệ sinh nữa để phục vụ nhu cầu tắm và vệ sinh của lái xe.

Nhưng Dân Việt vẫn ghi nhận được ý kiến tài xế kêu ca về tình trạng không có nước tắm và mỗi lần tắm phải trả 20 nghìn mỗi lượt. Cũng như việc lợi dụng tình trạng tài xế bị nằm lại cùng xe hàng lâu ngày, mà 1 số hộ kinh doanh tăng giá lương thực, thực phẩm.

Về vấn đề vệ sinh quá tải thì ông Hoàng Khánh Duy phó ban kinh tế cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn cũng cho biết : lúc đầu thiết kế của khu kinh tế cửa khẩu phi thuế quan chỉ đáp ứng cho nhu cầu ăn nghỉ của 400 người, nhưng tình trạng xe hàng tăng ùn ứ đột biến lên hàng nghìn người, thì chúng tôi đã gấp rút điều chỉnh và đưa ra những giải pháp tốt nhất cho các lái xe. Các vấn đề sinh hoạt của lái xe, tỉnh Lạng Sơn rất quan tâm và coi những lái xe là con em tỉnh nhà vì vậy luôn cố gắng đảm bảo điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho họ.

Còn việc thu phí xe phí xe ô tô, thì hiện nay thì theo quy định số 59 của UBND tỉnh Lạng Sơn thì thu mức cao nhất đối với xe ô tô 18 tấn trở lên từ 6h sáng đến 22h đêm là 35 nghìn, từ 22h đêm đến 6h sáng hôm sau là 52 nghìn cả ngày đêm là 87 nghìn không có bất cứ khoản thu nào thêm. Trung tâm quản lý cửa khẩu sẽ kiểm tra thông tin mà lái xe đã phản ánh. Hiện nay trung tâm quản lý cửa khẩu có số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận những thông tin phản ánh trực tiếp, để cùng lái xe xử lý những vấn đề phát sinh khi xe hàng đang bị ùn ứ ở đây.

Các ngành chức năng kiểm tra nông sản bị ùn ứ. Ảnh: Viết Niệm

Về vấn đề trộm cắp xảy ra ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh thì ông Lê Tuấn Minh chủ tịch huyện Văn Lãng cho biết: Ngay sau khi báo Dân Việt, đăng bài và clip lái xe bị làm phiền, chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo công an huyện vào cuộc. Đã bắt giữ 2 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tiền và gây phiền hà cho lái và phụ xe ở khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Nên tình hình an ninh trật tự ở khu vực cửa khẩu được chính quyền địa phương và các ngành chức năng đảm bảo khá an toàn cho các lái xe cũng như của cải vật chất của họ.

Đến thời điểm này thì tình trạng ùn ứ nông sản ở các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn vẫn diễn ra hết sức phức tạp, hơn 4000 xe hàng vẫn nằm chờ thông quan. Theo tìm hiểu của Dân Việt thì hiện nay các chủ hàng bên Trung Quốc cũng không có hàng nông sản Việt Nam để bán vì nhu cầu thị trường Trung Quốc đang quá lớn. Các chủ hàng Trung Quốc sẵn sàng trả giá cao cho các nông sản của Việt Nam, nếu đưa được sang biên giới. Chính vì vậy vẫn còn nhiều xe hàng nông sản vẫn đang hướng về biên giới Lạng Sơn bất chấp tình trạng ùn ứ kéo dài.