Cấp thiết mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nguồn vốn sẽ huy động từ đâu?

Dự kiến tổng mức đầu tư dự án mở rộng đoạn Yên Bái-Lào Cai lên 4 làn xe là 8.740 tỷ đồng, trong đó đầu tư mở rộng 2 làn xe lên 4 làn xe đoạn Yên Bái - Lào Cai là 5.663,7 tỷ đồng; đầu tư tạo nhám đoạn và mở 3 cầu đoạn Nội Bài-Yên Bái là 3.076,326 tỷ đồng.

Theo thống kê của VEC, sau 8 năm đưa vào khai thác, đoạn tuyến Yên Bái - Lào Cai có quy mô phân kỳ đầu tư 2 làn xe đã bộc lộ nhiều bất cập; tốc độ khai thác thực tế trên đoạn tuyến thấp hơn thiết kế (tốc độ khai thác trung bình trên đoạn chỉ đạt khoảng 50km/giờ so với tốc độ thiết kế 80km/giờ); tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do khai thác theo quy mô đường 2 làn xe mà không có dải phân cách giữa.