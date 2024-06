CEO Bất Động Sản An Gia bất ngờ từ nhiệm sau 5 tháng được bổ nhiệm

Ông Nguyễn Thanh Sơn từng được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội ngũ An Gia hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng mới. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 5 tháng, ông Sơn đã rút khỏi vị trí Tổng Giám đốc AGG.

CTCP Bất động sản An Gia (mã AGG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Thanh Sơn kể từ ngày 3/6/2024.

Được biết vào tháng 1/2024 ông Sơn được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Bất động sản An Gia thay thế bà Huỳnh Thị Kim Ánh.

Ông Nguyễn Thanh Sơn.

Trước khi gia nhập An Gia, ông Sơn đã trải qua nhiều vai trò lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.

Ông từng là Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Vincom 2,5 thuộc Tập đoàn Vingroup, Phó Tổng Giám đốc MIK Group và đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Nam Long, trong đó có vai trò Giám đốc Chuyển đổi trong dự án chiến lược tăng trưởng Nam Long 2030 và Tổng Giám đốc Nam Long Land.

Khi bổ nhiệm ông Sơn, Chủ tịch HĐQT Bất động sản An Gia Nguyễn Bá Sáng đã bày tỏ kỳ vọng rằng, với chuyên môn và kinh nghiệm dày dặn trên thị trường bất động sản, ông Sơn sẽ dẫn dắt đội ngũ An Gia hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng mới. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 5 tháng, ông Sơn đã rút khỏi vị trí này.

Trong quý I/2024, An Gia ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng "đột biến", từ 189 tỷ lên hơn 1.312 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, phần tăng này đến từ doanh thu việc bán và cho thuê căn hộ dài hạn.

Trong kỳ, An Gia tiết giảm giá vốn hàng bán nên biên lợi nhuận gộp tăng từ 23% lên 34%.

Trong quý, doanh thu hoạt động tài chính tăng từ 98 tỷ lên hơn 108 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng từ 57,8 tỷ lên hơn 76,1 tỷ đồng (trong đó có hơn 33,6 tỷ đồng đến từ chi phí lãi vay).

Chi phí bán hàng tăng mạnh hơn 6 lần lên 142,5 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần gấp đôi, từ 14 tỷ lên hơn 26,5 tỷ đồng.

Cuối cùng, An Gia ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế đạt 308 tỷ và 214,1 tỷ đồng, tăng 1.636% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản An Gia ghi nhận ở mức 8.481 tỷ đồng, giảm 8,7% so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm gần 15% tổng tài sản (1.229 tỷ đồng) bao gồm: 606,3 tỷ từ Dự án Westgate; 290 tỷ từ Dự án The Standard; 233,6 tỷ từ Dự án Signial và các dự án khác.

Bên kia bảng cân đối, An Gia có hơn 5.391 tỷ đồng nợ phải trả. 4.280 tỷ đồng đến từ nợ ngắn hạn và 1.110 tỷ đồng từ nợ dài hạn. Nợ vay tài chính cuối kỳ đạt 1.489 tỷ đồng, tương đương đầu năm.

Năm 2024, An Gia đặt kế hoạch doanh thu thuần dự kiến đạt 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ dự kiến đạt 250 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, An Gia cho biết: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2023 của công ty mẹ có hơn 175 tỷ đồng. An Gia không thực hiện trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi mà để lại toàn bộ lợi nhuận.

Trong năm 2024, An Gia sẽ phát hành hơn 6,1 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP), tương ứng 4,9% số lượng cổ phiếu lưu hành tại thời điểm phát hành. Bên cạnh đó, Công ty sẽ phát hành hơn 31,2 triệu cổ phiếu để thực hiện trả cổ tức cho cổ đông và cũng phát hành hơn 31,2 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Nếu phát hành thành công 3 phương án trên, vốn điều lệ An Gia dự kiến sẽ tăng lên hơn 1.938 tỷ đồng.