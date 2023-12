Tổng giám đốc Bất động sản An Gia (AGG) bị miễn nhiệm không rõ lý do

Bà Huỳnh Thị Kim Ánh – Tổng giám đốc Bất động sản An Gia (AGG) chính thức nghỉ việc kể từ ngày 28/12.

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc công ty của bà Huỳnh Thị Kim Ánh kể từ ngày 28/12, lý do miễn nhiệm không được An Gia tiết lộ.

Bà Huỳnh Thị Kim Ánh được bổ nhiệm Tổng Giám đốc An Gia vào ngày 22/5, như vậy, sau gần 7 tháng đương nhiệm, HĐQT Bất động sản An Gia đã miễn nhiệm chức vụ của bà Ánh.

Bà Ánh sinh năm 1986, trước khi được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Bất động sản An Gia thì bà Ánh giữ chức vụ Giám đốc khối tài chính và kế hoạch của AGG. Như vậy, với việc miễn nhiệm bà Ánh, Ban điều hành của Bất động sản An Gia còn lại duy nhất một thành viên là bà Nguyễn Mai Giang.

Liên quan đến AGG, mới đây HĐQT đã thông qua việc nhận chuyển nhượng 11,2 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh từ Greed Investments VN-1 Ltd (viết tắt: Greed Investments), thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch là ngày 30/12/2023. Trong đó, sẽ nhận 39.980 cổ phần phổ thông và 11.160.020 cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Đáng chú ý, Công ty An Gia cũng thông qua việc nhận chuyển nhượng 10.496.500 cổ phần tại Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Gia Khánh từ Công ty cổ phần Đầu tư Riland (Riland), thời gian dự kiến hoàn tất giao dịch dự kiến ngày 30/12/2023. Trong đó, 60.000 cổ phiếu phổ thông và còn lại 10.436.500 cổ phần ưu đãi hoàn lại.

Hiện, ông Masakazu Yamaguchi đang là thành viên HĐQT Công ty An Gia, đồng thời là đại diện phần vốn góp của Greed Group tại Công ty An Gia; tại thời điểm 30/9/2023, Công ty cổ phần Đầu tư Riland là Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons.

Ngày 8/12, An Gia cũng đã có văn bản gửi đến Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM để công bố thông tin về việc chấp thuận bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ khoản vay tín dụng 150 tỷ đồng của Bất động sản Lê Gia.

Trong quý III/2023, Bất động sản An Gia ghi nhận doanh thu đạt 1.848,62 tỷ đồng, giảm 15,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 53,7 tỷ đồng, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 13,7%, lên 26,2%.



Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Bất động sản An Gia ghi nhận doanh thu đạt 3.714,48 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ ghi nhận 134,7 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước.