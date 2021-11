Chặn bắt lô máy tính, điện thoại di động, đồng hồ đeo tay "khủng" giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Lãnh đạo Cục QLTT Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn tỉnh ngăn chặn trên 16.000 sản phẩm là máy tính, điện thoại di động, các loại linh kiện và nhiều hàng hóa khác do nước ngoài sản xuất chưa chứng minh được nguồn gốc hợp pháp.

Cụ thể, ngày 27/11/2021, Đội 1, Cục QLTT Thừa Thiên Huế phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Huế kiểm tra xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29B - 152.35 do ông Hoàng Mạnh Hà có địa chỉ thường trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội điều khiển.

Đội 1, Cục QLTT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa để thẩm tra xác minh làm rõ các vi phạm. Ảnh: QLTT

Kết quả khám, Đội QQLTT số 1 đã phát hiện hơn 16.000 sản phẩm hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ bao gồm: 160 chiếc máy tính xách tay hiệu Dell, Lenovo, HP; 23 chiếc điện thoại Iphone 11 Promax và Ipad; 6.000 sản phẩm mỹ phẩm, hơn 9.500 sản phẩm khác như linh kiện máy tính, phụ kiện thời trang, áo quần, giày dép… và 300 đồng hồ đeo tay MICHAEL KORS, SWAROVSKL, Wellington, MOVADO có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại thị trường Việt Nam. Tổng trị giá hàng hóa tạm giữ ước tính trên 1,5 tỷ đồng.

Theo ông Phan Hùng Sơn – Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thừa Thiên Huế, vụ việc trên được đơn vị thực hiện nhằm triển khai có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo kế hoạch cao điểm của Tổng cục Quản lý thị trường cũng như quy chế phối hợp giữa đơn vị và công an tỉnh về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý thị trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đội 1, Cục QLTT tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tại hiện trường. Ảnh: QLTT

Trong thời gian tới, lực lượng QLTT tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chủ động nắm vững diễn biến tình hình thị trường, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng cơ sở cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh, nhất là lực lượng công an; tăng cường công tác giám sát, nhân mối; chú trọng công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên khâu lưu thông.