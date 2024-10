Chân dung cổ đông sáng lập của chủ đầu tư Dự án The Esme Dĩ An

Thông tin tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Trương Thiên Hà và Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Băng Dương là các cổ đông sáng lập của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 97% và 3%.

Dữ liệu cho thấy, CTCP Trương Thanh Hà được thành lập ngày 20/11/2006 với ngành nghề kinh doanh chính là chuẩn bị mặt bằng (san lấp mặt bằng).



Trích một số thông tin của CTCP Trương Thiên Hà.

Tại thay đổi ngày 21/5/2014, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 68 tỷ đồng, trong đó: ông Trương Tế Hanh sở hữu 60% vốn, ông Trần Anh Khoa sở hữu 20% vốn và ông Nguyễn Đại Dương sở hữu 20% vốn.

Tại thay đổi tháng 8/2020 của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Hà – Băng Dương, ông Trương Xuân Bình nắm 3% vốn tại Thiên Hà - Băng Dương. Sau đó, theo đăng ký thay đổi hồi tháng 12/2023, Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương tăng vốn lên 980 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Đại Dương chi phối 51% vốn và ông Trương Xuân Bình không còn xuất hiện trong danh sách cổ đông của doanh nghiệp này.

Đến ngày 21/6/2017, Trương Thanh Hà tăng vốn lên 168 tỷ đồng, tuy nhiên cơ cấu cổ đông không được tiết lộ. Đáng chú ý, tại thời điểm này, ông Trương Xuân Bình (SN 1997) đảm nhiệm vị trí Giám đốc, Tổng Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Sau đó, đến tháng 7/2021, ông Trần Thanh Truyền (SN 1965) đảm nhiệm vị trí Giám đốc, và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thay ông Trương Xuân Bình.

Trương Thiên Hà là chủ đầu tư dự án Khu hoa thành viên và Nhà tang lễ thị xã Dĩ An tại phường Bình An, thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Công trình được xây dựng trên diện tích 4ha, bao gồm nhà tang lễ, nhà dịch vụ tổng hợp, tháp lưu trữ. Dự án có tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, giai đoạn 1 là 120 tỷ đồng.

Khi dự án đi vào hoạt động, chủ đầu tư cho biết sẽ dành 20% sản phẩm dịch vụ tang lễ phục vụ miễn phí cho các gia đình thuộc diện chính sách, người có công với cách mạng; 20% sản phẩm với mức hỗ trợ 20% cho người dân địa phương.

Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc TP.HCM hồi tháng 3/2024 đã thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá đối với khoản nợ của khách vay là CTCP Trương Thiên Hà theo một hợp đồng tín dụng được ký vào tháng 12/2018. Tại thông báo, Agribank cho biết, tính đến 25/2/2024, tổng số nợ của CTCP Trương Thiên Hà là 203,7 tỷ đồng. Trong đó, nợ gốc 150 tỷ đồng và nợ lãi 53,7 tỷ đồng

Pháp nhân sáng lập còn lại của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương là Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Băng Dương (gọi tắt là Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Băng Dương).

Dữ liệu cho thấy, Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Băng Dương được thành lập ngày 29/11/2005 với ngành nghề kinh doanh chính là chuẩn bị mặt bằng (san lấp mặt bằng).

Tại đăng ký thay đổi ngày 23/5/2014, doanh nghiệp này có vốn điều lệ 15 tỷ đồng, trong đó: bà Nguyễn Thị Thu Thảo sở hữu 76,67% vốn, ông Phạm Quốc Danh sở hữu 10% vốn và ông Phạm Văn Cường sở hữu 13,33% vốn.

Biểu đồ: Etime t/h.

Sau nhiều lần thay đổi vốn điều lệ và cơ cấu cổ đông, cập nhật tại báo cáo ngày 18/1/2023, Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Băng Dương có vốn điều lệ 238,5 tỷ đồng. Trong đó: ông Phạm Văn Cường sở hữu 80% vốn và ông Phạm Hòa Lạc sở hữu 20% vốn.

Thông tin từ CTCP Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) cho biết, Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng - Thương mại Băng Dương là Nhà đầu tư của dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn Km1793+600 đến Km1824+00, tỉnh Đắk Nông theo hình thức hợp đồng BOT với tổng giá trị đầu tư là hơn 1.000 tỷ đồng; dự án Nâng cấp, Mở rộng ĐT 830 & ĐT 824 từ cầu An Thạnh thị trấn Đức Hoà, tỉnh Long An theo hình thức Hợp đồng BOT với tổng giá trị đầu tư là 1.079 tỷ đồng, dự kiến thu phí vào tháng 4/2018...

Bên cạnh đó công ty này còn cùng Sakura Group tham gia phát triển dự án Vị Thanh New City quy mô 35ha tại tỉnh Hậu Giang, Xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Cảng Sài Gòn Hiệp Phước, Đường Tân Tập – Bến Lức…

Và một số dự án lớn đã thi công như: Thi công đường láng nhựa, hố ga đường Tân Tập -Long Hậu; Nạo vét, xử lý nền, thi công đường vào cảng Quốc tế Cái Mép-Thị Vải;...