Chủ đầu tư Dự án The Esme Dĩ An liên tục báo lỗ, 'gánh' hơn 1.400 tỷ đồng nợ trái phiếu

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương đã công bố thông tin tài chính bán niên năm 2024 với khoản lỗ sau thuế 375,4 triệu đồng đồng.

Tại ngày 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương ở mức 969,6 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng thời điểm năm ngoái.



Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng từ 0,082 lần lên 1,494 lần, tương ứng tổng nợ phải trả của Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương ở mức 1.448,6 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ghi nhận 1.402 tỷ đồng.

Đối chiếu với dữ liệu tại Cbonds.hnx, Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương có 2 lô trái phiếu đang lưu hành là THBCH2328001 và THBCH2429001.

Trong đó, lô trái phiếu THBCH2328001 được phát hành ngày 29/12/2023 với kỳ hạn 5 năm, tương ứng đáo hạn ngày 29/12/2028. Giá trị hiện lưu hành của lô trái phiếu này là 800 tỷ đồng với lãi suất phát hành là 12%/năm.

Còn lô trái phiếu THBCH2429001 được huy động hồi tháng 6/2024 với kỳ hạn 5 năm, tương ứng đáo hạn vào ngày 29/6/2029. Hiện, lô trái phiếu này có 600 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành, với lãi suất phát hành là 12%/năm.

Như vậy, từ cuối năm 2023 đến nay, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Hà – Băng Dương đã huy động tổng cộng 1.400 tỷ đồng từ hai đợt phát hành trái phiếu.

Kết thúc nửa đầu năm 2024, doanh nghiệp này lỗ sau thuế hơn 375 triệu đồng, giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2023 là 434,4 triệu đồng.

Đáng chú ý, đây không phải năm đầu tiên doanh nghiệp này báo lỗ. Năm 2022, Tư vấn Xây dựng Thiên Hà – Băng Dương lỗ sau thuế 1,4 tỷ đồng, và năm 2023 lỗ 793 triệu đồng.

Tại website của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Hà – Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường từ Quốc lộ 1K đi Đại học Quốc gia và Khu tổ hợp phát triển nhà ở, dịch vụ thương mại tại phường Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (tên thương mại là The Esme Dĩ An, quy mô 4,3 ha, tổng vốn đầu tư 828,9 tỷ đồng).

Vị trí The Esme Dĩ An.



Chân dung Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thiên Hà – Băng Dương?

Thông tin tại cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương thành lập vào tháng 12/2014 với vốn điều lệ ban đầu 68 tỷ đồng với 2 cổ đông sáng lập là: CTCP Trương Thiên Hà (97%) và Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng- Thương mại Băng Dương (3%).

Tại thay đổi tháng 8/2020, ông Trương Xuân Bình thay thế công ty Bằng Dương nắm 3% vốn tại Thiên Hà - Băng Dương.

Đến tháng 4/2021, cổ đông sáng lập còn lại của Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương là CTCP Trương Thiên Hà cũng thoái vốn. Thay vào đó, ông Trương Thành Vinh nắm phần vốn này.

Đáng chú ý, cả 2 cổ đông tại thời điểm này là ông Vinh và ông Bình đều có địa chỉ khác giống nhau.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 12/2023, Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương tăng vốn lên 980 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông gồm: bà Vương Thị Diễm Trang (49%) và ông Nguyễn Đại Dương (51% ).

Bà Diễm Trang (SN 1997) đồng thời đảm nhiệm vị trí Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật tại Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương.