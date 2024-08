Chân dung tân Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm VietinBank

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm VietinBank (VBI) đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm Tân Phó Tổng Giám đốc cho ông Nguyễn Văn Sâm từ ngày 2/8/2024.

Quyết định nằm trong kế hoạch kiện toàn bộ máy lãnh đạo, nhằm hoàn thiện chức năng, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động Tổng Công ty.

Ông Nguyễn Văn Sâm (bên trái) nhận quyết định giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm VietinBank. (nguồn: Bảo hiểm VietinBank)

Được biết, ông Nguyễn Văn Sâm tốt nghiệp ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có chứng chỉ đào tạo bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản (2022) và chứng chỉ phân tích và đầu tư chứng khoán (2010).

Ông từng công tác tại ngân hàng VietinBank với các vị trí chuyên môn trong mảng quản lý rủi ro tín dụng và đầu tư trong hơn 15 năm. Từ tháng 3/2022, ông Sâm nhận nhiệm vụ công tác tại Bảo hiểm VietinBank với chức vụ Giám đốc Ban Kế hoạch và Đầu tư.

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo chúc mừng Tân Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm VietinBank (nguồn: Bảo hiểm VietinBank)

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2024, Bảo hiểm VietinBank ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực, tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.045 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định trong Top 12 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu ngành. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 16,3% so với năm 2023, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng trung bình ngành (11,9%).

Ngoài ra, VBI tiếp tục giữ vị trí Top 8 về thị phần doanh thu bảo hiểm gốc 6 tháng đầu năm 2024, đạt 5,1%, tăng 0,2% so với cùng kỳ.

Trước đó, VBI đặt kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 994.4 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế là 400 tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2023, con số kế hoạch lợi nhuận thuộc nhóm cao nhất trên thị trường phi nhân thọ.

Trong nửa đầu năm 2024, VBI đã thực hiện thanh toán cho trên 100.000 hồ sơ với tổng số tiền bồi thường thanh toán thành công gần 400 tỷ đồng. Công ty đã bồi thường cho trên 1.000 khách hàng, trong đó có nhiều khách hàng được bồi thường số tiền lên tới chục tỷ đồng.