Chân dung tân Tổng Giám đốc VietinBank Nguyễn Trần Mạnh Trung

Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung đảm nhiệm vị trí Thành viên Hội đồng quản trị và là Tổng Giám đốc VietinBank từ ngày 17/10.

Ngày 17/10, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank; HoSE: CTG) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Theo đó, ĐHĐCĐ VietinBank thông qua bầu bổ sung ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Phó Tổng Giám đốc VietinBank, và ông Nguyễn Việt Dũng, Thư ký Thống đốc NHNN, đảm nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị VietinBank.



Cùng ngày, HĐQT VietinBank đã công bố Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, tân Thành viên HĐQT kiêm giữ chức vụ Tổng Giám đốc VietinBank, thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 17/10/2024.

Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung sinh năm 1983, trình độ học vấn cử nhân tài chính ngân hàng tại Đại học Kinh tế Quốc dân và thạc sỹ tài chính ngân hàng tại Học viện Ngân hàng.

Ông bắt đầu công tác tại VietinBank từ năm 2005, kinh qua nhiều vị trí tại trụ chi nhánh Đống Đa và trụ sở chính. Từ năm 2015 đến 2022, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh TP Hà Nội của VietinBank. Từ tháng 9/2022 đến nay, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc VietinBank.

Thống đốc NHNN Việt Nam tặng hoa chúc mừng tân Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank.

Còn ông Nguyễn Việt Dũng sinh năm 1986, trình độ học vấn cử nhân kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân và thạc sỹ kinh doanh quốc tế, Đại học Tổng hợp Bolton (Anh).

Từ năm 2013, ông bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Nhà nước, trải qua các vị trí như chuyên viên lãi suất, thư ký Phó Thống đốc, thực hiện nhiệm vụ thư ký Thống đốc. Từ tháng 3/2022 đến nay, ông chính thức được bổ nhiệm vị trí Thư ký Thống đốc NHNN.

Theo đó, ngân hàng cũng quyết định miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Ban điều hành ngân hàng đối với ông Đỗ Thanh Sơn. Trước đó, ông Sơn đảm nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban điều hành từ ngày 1/9/2023 thay ông Nguyễn Hoàng Dũng.

Theo đó, ông Sơn vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc VietinBank kể từ ngày 17/10/2024.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng, VietinBank ước tính một số chỉ tiêu riêng lẻ như tổng tài sản tăng 9,7% so với cuối năm 2023; Dư nợ tín dụng tăng 9% so với cuối năm 2023, tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng của NHNN; nguồn vốn huy động tăng 7,9% so với cuối năm 2023; tỷ lệ nợ xấu (chưa bao gồm CIC) được kiểm soát ở mức 1,4%...