Chỉ đạo công an giám sát một thủy điện không chấp hành lệnh điều tiết lũ

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa có công điện khẩn yêu cầu Nhà máy thủy điện Thượng Nhật (H.Nam Đông) chấp hành lệnh điều tiết lũ, đồng thời yêu cầu Giám đốc công an tỉnh chỉ đạo giám sát việc chấp hành của nhà máy này.

Công điện khẩn của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế

Công điện do Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Nguyễn Văn Phương ký, trong đó, nêu rõ: "Để chủ động ứng phó với bão số 13, mưa lớn diện rộng, lũ quét, sạt lở đất đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân khu vực công trình và hạ du của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Công ty CP Đầu tư thủy điện miền Trung, chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Thượng Nhật (H.Nam Đông) vận hành mở 05 cửa van của nhà máy về trạng thái mở an toàn để bảo đảm công trình và an toàn hạ du.

Công điện cũng yêu cầu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an H.Nam Đông, giám sát 24/24 về việc chấp hành mở 05 cửa van của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật...

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng yêu cầu Tổng công ty Điện lực miền Trung ngưng mua điện của nhà máy thủy điện này cho đến khi nhà máy tuân thủ quy định về quản lý an toàn đập.

Đây không phải là lần đầu Nhà máy thủy điện Thượng Nhật không tuân thủ lệnh điều tiết lũ của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế. Trước đó, nhà máy thủy điện này không chấp hành nghiêm túc công điện khẩn ứng phó bão số 9 của tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cụ thể, ngày 29/10, Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên - Huế có văn bản gửi Tổng công ty Điện lực miền Trung về việc không mua điện của Nhà máy thủy điện Thượng Nhật (H.Nam Đông) cho đến khi được chính quyền tỉnh cho phép tích nước.