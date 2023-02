Chính phủ "thúc" Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ này sớm hoàn thiện Quy hoạch điện VIII.

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Quy hoạch Điện VIII rất quan trọng, có độ phức tạp cao, nên Bộ Công Thương cần sớm hoàn thiện và đáp ứng các yêu cầu.



Văn bản của Văn phòng Chính phủ truyền đạt sau khi cuộc họp chuẩn bị họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Điện VIII) được diễn ra.

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch điện VIII trình Chính phủ xem xét quyết định

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện Quy hoạch điện 8 phải đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp đủ điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trong thời kỳ quy hoạch và những năm tiếp theo; có các biện pháp điều hành trong bối cảnh có nhiều biến động của ngành năng lượng.

Do đó, "Quy hoạch này phải sớm được hoàn thiện và phê duyệt để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng, quốc phòng, an ninh của đất nước"- Thông báo nêu rõ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương hoàn thiện Quy hoạch Điện VIII phải bảo đảm tính tổng thể, toàn diện, lâu dài để quá trình quản lý thực hiện quy hoạch vừa có tính chủ động và có tính linh hoạt, ít phải điều chỉnh; định hướng nguồn phân tán cùng với hạ tầng truyền tải; quy hoạch tránh quá chi tiết, nhiều tầm nhìn; sau quy hoạch cần triển khai chi tiết kế hoạch, dự án năng lượng.

Đồng thời, Bộ Công Thương cũng cần phải bảo đảm cơ cấu các nguồn điện, thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và cân đối cung - cầu các vùng miền tối ưu, hợp lý để giảm khối lượng đầu tư lưới điện truyền tải, giảm tổn thất điện năng và có giá điện hợp lý nhất; nghiên cứu áp dụng lưới điện thông minh; tính toán hoàn thiện thêm các nội dung liên quan đến nguồn điện tự sản tự tiêu, bán điện tại chỗ, mua bán điện trực tiếp.

Bên cạnh đó, cần có dự báo kỹ hơn về xu thế phát triển công nghệ trong ngành năng lượng; nghiên cứu biện pháp quản lý; rà soát quy hoạch thủy điện tích năng, pin lưu trữ hợp lý gắn với phát triển năng lượng tái tạo ở nước ta.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng chỉ đạo làm rõ cơ sở đưa nguồn điện tái tạo từ Quy hoạch Điện VII điều chỉnh sang Quy hoạch Điện VIII; đảm bảo đầu tư đồng bộ hạ tầng truyền tải, cân đối nguồn, đánh giá tác động kinh tế - xã hội - pháp lý và cũng cần phân tích rõ nếu không hiệu quả kinh tế thì không đưa vào quy hoạch; bổ sung giải trình số liệu điện mặt trời trong quy hoạch.

Hiện, Quy hoạch điện VIII đã được sửa đổi và trình lần thứ 6 lên Thủ tướng và Chính phủ xem xét cho ý kiến. Tờ trình gần đây nhất tháng 11/2022, Quy hoạch điện VIII nêu rõ năm 2030, tổng công suất các nhà máy điện khoảng 121.757-145.989 MW, định hướng đến năm 2050, tổng công suất các nhà máy điện khoảng 368.461-501.608 MW.