Chính thức đóng cầu Thăng Long để sửa chữa

Từ 6h ngày 28/7, sẽ cấm tất cả ô tô qua cầu Thăng Long để phục vụ công tác sửa chữa. Các phương tiện được điều tiết đi các cầu khác thay cho cầu Thăng Long.

Theo tin từ Tổng cục Đường bộ, bắt đầu từ ngày mai 28/7 sẽ thực hiện cấm tầng 2 của cầu Thăng Long, tầng 1 vẫn cho xe máy, xe thô sơ lưu thông bình thường. Tàu hỏa hạn chế tốc độ 5km/h.

Các phương tiện ô tô lưu thông qua cầu Thăng Long được phân luồng và khuyến cáo đi qua các cầu khác như: cầu Vĩnh Thịnh, cầu Thanh Trì, cầu Hưng Hà hoặc cầu Nhật Tân.

Dự kiến, ngày 8/8, Tổng cục Đường bộ sẽ chính thức khởi công dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long.

Tổng mức đầu tư dự án sửa chữa cầu Thăng Long là gần 270 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư là kinh phí sự nghiệp chi hoạt động kinh tế đường bộ cho công tác quản lý bảo trì quốc lộ. Nhà thầu thi công là nhà thầu Việt Nam. Thời gian thực hiện sửa chữa là 150 ngày.

Về giải pháp sửa chữa, theo đại diện Tổng Cục đường bộ Việt Nam, đơn vị thi công sẽ gia cường mặt cầu thép trực hướng hiện tại thành mặt cầu liên hợp nhẹ. Giải pháp công nghệ, dự án cầu Thăng Long sẽ sử dụng công nghệ của châu Âu, công nghệ này được sử dụng nhiều ở Mỹ và Trung Quốc nhưng là lần đầu tiên áp dụng tại Việt Nam.

Cụ thể: Cào bóc lớp bê tông nhựa hiện hữu, làm sạch bản mặt thép; Hàn các đinh neo thép vào bản mặt thép và lắp đặt lưới thép D10; Lớp bê tông siêu tính năng (UHPC) có cường độ chịu nén tối thiểu bằng 120MPa, chịu kéo ≥ 7,0MPa, chiều dày tối thiểu 6cm; thảm bê tông nhựa polyme BTNP 12,5 dày 4,0cm; Thay thế các khe co giãn đã bị hư hỏng bằng khe co giãn ray dạng mô đun; Sửa chữa lề bộ hành, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông.Trước đó, năm 2009, mặt cầu Thăng Long đã được cào bóc và thay lớp thảm mới theo công nghệ Mỹ với tổng vốn đầu tư 90 tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tháng đưa vào sử dụng đã hư hỏng, tình trạng này kéo dài tới nay.