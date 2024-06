Hai mỏ than lộ thiên lớn ở Quảng Ninh chính thức hợp nhất

Công ty CP Than Đèo Nai - VINACOMIN và Công ty CP Than Cọc Sáu - VINACOMIN chính thức "về chung nhà" với tên gọi mới là Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Ngày 26/6, tại TP.Cẩm Phả diễn ra hội nghị bàn giao Công ty CP Than Đèo Nai - VINACOMIN, Công ty CP Than Cọc Sáu - VINACOMIN sang công ty hợp nhất Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Theo đó, thực hiện Đề án cơ cấu lại TKV đến năm 2025, theo lộ trình, TKV sẽ tiến hành hợp nhất 2 mỏ lộ thiên Công ty CP Than Cọc Sáu và Công ty CP Than Đèo Nai. Sau một thời gian chuẩn bị, các bên đã hoàn thành các thủ tục hợp nhất Công ty CP Than Đèo Nai và Công ty CP Than Cọc Sáu thành Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu -TKV.

Lãnh đạo TKV và đại diện lãnh đạo các công ty ký bàn giao và tiếp nhận Công ty CP Than Đèo Nai, Công ty CP Than Cọc Sáu sang công ty hợp nhất Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV. Ảnh: QMG

Trước đó, ngày 24/6, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu cho Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Theo đó, công ty là doanh nghiệp hạch toán độc lập, trực thuộc TKV. Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV bắt đầu hoạt động từ ngày 26/6 với tổng số lượng lao động là 3.848 người. Trụ sở chính của công ty tại số 42, phố Kim Đồng, phường Cẩm Tây, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Tại hội nghị, các bên đã tổ chức ký bàn giao và tiếp nhận Công ty CP Than Đèo Nai, Công ty CP Than Cọc Sáu sang công ty hợp nhất Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV; ký bàn giao và tiếp nhận tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Đèo Nai, Công ty CP Than Cọc Sáu sang Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV.

Sau hợp nhất, Công ty CP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV sẽ tập trung quản lý tài nguyên các khu vực khai thác, tiết giảm chi phí, khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đồng thời tiếp tục hoàn thiện sắp xếp tổ chức, bộ máy, lao động.