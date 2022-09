Chính thức mở bán đợt 1, The Classia đạt tỷ lệ hấp thụ cao

Chính thức mở bán và nhận phản hồi tích cực từ người mua nhà, The Classia minh chứng cho câu chuyện thành công của sản phẩm chất lượng từ chủ đầu tư uy tín.

Vào cuối tuần qua, ngày 11/9/2022, tại Trung tâm hội nghị Gem Center đã diễn ra lễ mở bán chính thức dự án nhà liền thổ The Classia mở bán. Sự kiện thu hút sự quan tâm của người mua nhà và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thị trường bất động sản tại TP.HCM.

Lễ mở bán đợt 1 thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng.

The Classia là dự án mới nhất, nối tiếp thành công của chuỗi dự án nhà liên kế do Tập đoàn Khang Điền phát triển trước đó như The Venica, Lucasta, Verosa Park, Melosa, Mega… Tất cả các dự án đều có sổ đỏ từng lô, văn bản đủ điều kiện bán hàng của cơ quan có thẩm quyền trước khi mở bán.

Nhiều quà tặng hấp dẫn dành cho khách hàng sở hữu The Classia trong đợt mở bán đầu tiên.

Tọa lạc tại mặt tiền đường Võ Chí Công, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, The Classia với 176 căn nhà liền thổ có phong cách kiến trúc Tân cổ điển, mang đậm nét duy mỹ mà vẫn đảm bảo nguồn năng lượng dồi dào, đem lại một cuộc sống cân bằng thân-tâm-trí cho cư dân. The Classia đã nhận giải thưởng "Thiết kế Kiến trúc nhà ở xuất sắc nhất" và "Dự án nhà ở xuất sắc nhất tại TP.HCM" tại Vietnam Property Awards 2021.



Chủ đầu tư Khang Điền đã khai trương nhà mẫu vào trung tuần tháng 8/2022, đón khách hàng quan tâm đến trải nghiệm không gian sống, chiêm ngưỡng kiến trúc duy mỹ và cảm nhận thực tế về phong cách sống tại The Classia. Được biết The Classia hiện xây xong hơn 90%, đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng và sẵn sàng bàn giao dự kiến trong quý IV.2022.

The Classia có thiết kế tân cổ điển trên quy mô 4.3 ha với 176 nhà liên kế đẳng cấp, sang trọng.

Tập đoàn Khang Điền đưa ra các chính sách hỗ trợ linh hoạt cùng những ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng với nhiều lựa chọn về phương thức thanh toán, giúp khách hàng dễ dàng cân đối dòng tiền và tối ưu hiệu quả tài chính. Khách hàng có thể thanh toán theo tiến độ trong vòng 6 tháng hoặc lựa chọn tham gia chương trình "thanh toán vượt tiến độ" để nhận mức ưu đãi lên đến 18%/năm dành cho các khoản tiền thanh toán trước hạn. (*)

Trước lễ mở bán chính thức The Classia, vì từng trực tiếp tham quan dự án và tìm hiểu rõ về tính pháp lý cũng như các phương thức thanh toán, nên khi dự án mở bán, khách hàng có nhu cầu thực đã dễ dàng ra quyết định và tiến hành giao dịch theo qui trình chuyên nghiệp của chủ đầu tư một cách nhanh chóng.

The Classia dự kiến bàn giao vào quý IV.2022 (Ảnh thực tế).

Sự thành công của lễ mở bán The Classia giữa bối cảnh thị trường bất động sản có không ít những khó khăn cho thấy sản phẩm bất động sản vẫn luôn có tỷ lệ hấp thụ cao, chinh phục được khách hàng nếu hội đủ những yếu tố quan trọng như: khách hàng có nhu cầu thực, yên tâm với uy tín chủ đầu tư, pháp lý dự án đầy đủ, minh bạch, đồng thời tận mắt trải nghiệm dự án đã hình thành, sản phẩm đạt chất lượng cao và được chứng thực bởi các giải thưởng uy tín.