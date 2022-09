The Classia: Nơi đa thế hệ vui sống hài hoà

Với thiết kế Tân cổ điển cùng diện tích sử dụng lớn, các căn nhà liên kế tại The Classia mang đến một không gian sống hòa hợp, gắn kết nhưng vẫn đảm bảo riêng tư. Nhờ đó, cư dân sẽ không lo lắng về những "va chạm" vì khoảng cách giữa các thế hệ, an tâm tận hưởng cuộc sống có nhiều người trong gia đình cận kề nhau.

Nhu cầu về không gian sống hòa hợp đa thế hệ

Trong văn hóa Việt Nam, gia đình đa thế hệ là hình mẫu về sự ấm cúng, hoà thuận và tương trợ giữa các thành viên. Hệ giá trị "tam đại đồng đường" còn đặc biệt được đề cao trong tầng lớp trung lưu mới. Là thế hệ cởi mở trong tư duy, tầng lớp này có xu hướng tìm một nơi an cư rộng rãi, thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên cho cả gia đình lớn cùng sống chung.



Nghiên cứu mới công bố của World Data Lab (Anh) cho biết, Việt Nam sẽ có thêm 23,2 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu vào năm 2030. Theo tiêu chuẩn của tổ chức này, tầng lớp trung lưu là những hộ gia đình có mức chi tiêu bình quân đầu người từ 11 đến 110 USD một ngày. Đối tượng này có nhu cầu mua nhà liên kế với diện tích sử dụng lớn. Được biết dự án The Classia của Tập đoàn Khang Điền phù hợp với nhu cầu này nên hiện đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân trung lưu. The Classia toạ lạc tại Thành phố mới Thủ Đức với thiết kế 1 trệt 3 lầu, mang phong cách thiết kế Neo Classic vừa thanh lịch vừa hiện đại.

Không gian sống dung hòa đa thế hệ là nhu cầu của cư dân hiện đại.

The Classia cân bằng cuộc sống đa thế hệ với thiết kế Tân cổ điển

Thiết kế Neo Classic mang sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại. Các chi tiết thiết kế tại The Classia dẫn dắt cảm xúc tích cực và cho cư dân cảm hứng sống tươi mới mỗi ngày. Chính vì vậy, The Classia không chỉ là nơi mọi người về nhà sau ngày dài bận rộn, mà còn là dấu ấn lịch lãm của chủ nhân.

176 căn nhà liên kế tại The Classia đều được bố trí ban công cùng nhiều cửa sổ mái dọc giúp đón trọn nguồn sáng tự nhiên và không khí trong lành. Bên ngoài, lớp tường rào được phủ xanh, kết hợp sân và vỉa hè lát đá granite sang trọng.

Các thế hệ tận hưởng cuộc sống riêng ở mỗi tầng, đồng thời kết nối với nhau trong không gian sinh hoạt chung.

Với diện tích sử dụng đa dạng, mỗi căn nhà tại The Classia đều được chia thành nhiều không gian độc lập. Gia chủ có thể bố trí thiết kế phòng khách và bếp tại tầng trệt, nơi cả gia đình cùng kết nối với nhau trong giờ ăn chung. Tầng 1 và tầng 2 sẽ là nơi đặt các phòng ngủ lớn sang trọng, phòng làm việc, nơi tập thể thao, thư viện, góc âm nhạc… tùy vào nhu cầu và sở thích của từng gia đình.

Mảng xanh rộng lớn giúp The Classia ghi điểm trong lòng các gia đình đa thế hệ.

Ngoài ra, trong khuôn viên The Classia, Tập đoàn Khang Điền bố trí những khu vườn trải dài đầy lãng mạn giúp cư dân thư giãn khi cùng dạo mát mỗi ngày. Những ai yêu thích vận động và có nhu cầu tập luyện thể thao để nâng cao sức khoẻ sẽ tận hưởng như khu leo núi, hồ bơi, sân tennis… Một cuộc sống cân bằng, đề cao giá trị gia đình với những không gian mang tính kết nối sẽ càng làm các thành viên đa thế hệ gần gũi nhau hơn tại The Classia.

Cư dân The Classia mỗi ngày đều được sống trong môi trường lành mạnh với đa dạng tiện ích chăm sóc sức khỏe.

The Classia sẽ có giấy phép xây dựng và văn bản huy động vốn của cơ quan có thẩm quyền trước khi mở bán, đồng thời cũng bắt đầu thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận nhà ở cho cư dân theo quy định ngay sau khi bàn giao. Với pháp lý minh bạch và uy tín hơn 20 năm của Tập đoàn Khang Điền, The Classia không chỉ là chốn an cư lý tưởng tại thành phố mới Thủ Đức mà còn là tài sản truyền đời cho các thế hệ tương lai.

The Classia sở hữu vị trí đắc địa, thuận tiện kết nối nhiều điểm đến trong thành phố.

Triết lý thiết kế độc đáo, kết hợp hài hòa giữa hoài cổ & hiện đại đã giúp The Classia mang về giải thưởng danh giá Best Housing Architectural Design (Thiết kế kiến trúc nhà ở xuất sắc nhất) và Best Housing Development HCMC (Dự án nhà ở xuất sắc nhất TP.HCM) tại Vietnam Property Awards 2021.