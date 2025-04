Chủ tịch Đỗ Quang Hiển: Tỷ lệ nợ xấu bất động sản chỉ 0,1%, triển vọng ngành vẫn rất tốt

Trả lời chất vấn của cổ đông, đề cập đến tiến độ thực hiện kế hoạch xây dựng trụ sở chính tại Lý Thường Kiệt, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cho biết, hiện SHB đã được thông qua các chỉ tiêu quy hoạch cho trụ sở được 14 tầng, bây giờ chỉ còn hoàn tất thủ tục cuối cùng là phê duyệt chính thức.Không có gì thay đổi thì cuối năm nay sẽ khởi công.

Với vị trí đất vàng kim cương SHB đã đầu tư, 2.200 m2, ba mặt phố, thi công thiết kế đẹp thì SHB sẽ có một trung tâm tài chính bank trong trung tâm thành phố khẳng dịnh thương hiệu của SHB.

Tăng trưởng tín dụng quý I/2025 đạt 7,8%

Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông. (Nguồn: SHB).

Theo Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà, tăng trưởng tín dụng đến 31/3 là 7,8% nhờ SHB phát triển mạnh khách hàng chiến lược, khách hàng DN lớn, SME và khách hàng bán lẻ. Tăng trưởng của SHB năm 2025 là 16% chắc chắn sẽ đạt được.

Để thực hiện mục tiêu, SHB đã đẩy mạnh rất nhiều giải pháp, sản phẩm để phục vụ các phân khúc khách hàng này trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, định hướng tăng trưởng tín dụng của SHB cũng nằm trong các lĩnh vực ưu tiên mà Chính phủ đang thúc đẩy như hạ tầng, tín dụng xanh, công nghệ cao, logistics.

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển nói thêm, SHB đặt mục tiêu đến 2028, trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng tương lai, ngân hàng công nghệ hàng đầu của Việt Nam và xa hơn là trong khu vực.

"Chúng tôi triển khai chiến lược “bán lẻ trong bán buôn”, tức là tập trung vào các khách hàng lớn có hệ sinh thái và chuỗi cung ứng. Trong chiến lược đó, SHB ưu tiên nguồn lực vào những lĩnh vực động lực phát triển", ông Hiển nói.

Chủ tịch Đỗ Quang Hiển chia sẻ tại đại hội đồng cổ đông. (Nguồn: SHB).

Tuy tín dụng tăng trưởng nhanh nhưng chất lượng tài sản của SHB luôn được kiểm soát tốt. Dư nợ cho vay chỉ chiếm 47% giá trị tài sản đảm bảo, cho thấy nếu nợ xấu xảy ra, giá trị tài sản đảm bảo có thể bù đắp phần lớn.

Hiện cho vay bất động ản chiếm 24,5% tổng dư nợ SHB, phù hợp với định hướng của Chính phủ trong việc hỗ trợ và phát triển các dự án.Tỷ lệ nợ xấu bất động sản tại SHB hiện nay là rất thấp, chỉ chiếm 0,1% trên tổng dư nợ toàn ngân hàng, chiếm 0,5% trên tổng dư nợ bất động sản khoảng 127.000 tỷ đồng. Các khoản cho vay bất động sản của SHB rất tuân thủ và an toàn.

Theo ông Đỗ Quang Hiển đánh giá, dù thị trường bất động sản có lúc trồi sụt song triển vọng ngành bất động sản nói chung vẫn rất tốt. Nhu cầu của người dân Việt Nam về nhà ở, thương mại, dịch vụ và giải trí hiện vẫn còn thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Đây chính là dư địa để thị trường phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Do đó, bất động sản Việt Nam nói chung và các dự án bất động sản do SHB tài trợ nói riêng đều là những khoản đầu tư tiềm năng, hiệu quả và an toàn.