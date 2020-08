Chưa nghiệm thu PCCC, 2 doanh nghiệp ở Quảng Ninh bị xử phạt 160 triệu đồng

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Đức Dương và Công ty CP đầu tư Lạc Hồng đối với hành vi đưa công trình vào hoạt động khi chưa tổ chức nghiệm thu về PCCC.

Theo đó, áp dụng mức phạt đối với tổ chức, tại khoản 6 Điều 36 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định các công trình được thẩm duyệt phải được nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào hoạt động, mỗi doanh nghiệp bị xử phạt 80 triệu đồng.



Cụ thể, hai công trình sai phạm bị xử phạt là chung cư Đức Dương (phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long) thuộc công ty TNHH Đức Dương và công trình Ramada (cao 34 tầng, tại phường Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long) do Công ty CP đầu tư Lạc Hồng làm chủ đầu tư, hiện cho Công ty CP tư vấn phát triển Hồng Quân thuê kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Đồng thời, hai doanh nghiệp phải tổ chức để cơ quan quản lý Nhà nước nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy đối với công trình chung cư Đức Dương và công trình Ramada, nếu quá thời hạn, không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra an toàn PCCC tại chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh. Ảnh: QMG

Trong tháng 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cũng đã xử phạt Công ty Than Thống Nhất và Công ty Tuyển than Cửa Ông, do không hoàn thiện đủ hồ sơ PCCC đối với một số hạng mục công trình, với mức phạt là 13,1 triệu đồng và 8,8 triệu đồng.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề nhà cao tầng năm 2020, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra an toàn PCCC đối với các công trình nhà cao tầng đã và đang xây dựng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã phát hiện, kiến nghị và xử lý nhiều vi phạm về an toàn PCCC, đặc biệt đã tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong thẩm duyệt, nghiệm thu công trình.