Chính phủ đề nghị chưa xem xét điều chỉnh tăng lương khu vực công, lương hưu, trợ cấp người có công năm 2025; báo cáo thẩm tra của Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cũng thống nhất với phương án này.

Ngày 22/10, Quốc hội họp tại Hội trường nghe báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2025 - 2027 của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.



Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2024, thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách 9 tháng tăng 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc (Ảnh:QH.VN)

Ước số thu cả năm dự kiến đạt 1.873.300 tỷ đồng, tăng 10,1 % so với dự toán, đạt tỉ lệ huy động vào ngân sách nhà nước khoảng 16,5% GDP. Bội chi ngân sách cả năm ước đạt 389.400 tỷ đồng, bằng 3,4 % GDP, giảm 10.000 tỷ đồng so với dự toán do giảm chi nguồn vay của ngân sách địa phương.

Năm 2025, dự toán ngân sách thu 1.966.800 tỷ đồng, tăng 15,6% so với dự toán năm 2024, và tăng 5% so với ước thực hiện năm 2024. Tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước đạt 16% GDP (thu nội địa chiếm 85%).

Dự toán bội chi ngân sách năm 2025 là 471,5 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 3,8% GDP đến cuối năm 2025, nợ công 36-37% GDP, nợ chính phủ 34-35% GDP, trong phạm vi quốc hội cho phép.

Năm 2025, dự toán chi và phân bổ ngân sách sẽ được bố trí dựa vào một số nguyên tắc cơ bản, trong đó ưu tiên quan trọng nhất là chi đầu tư phát triển. Tiếp đó là ưu tiên các mục tiêu chi trả nợ, dự phòng, dự trữ quốc gia, chi trả lương và trợ cấp khu vực công, chi an sinh xã hội… Việc chi thường xuyên phải triệt để tiết kiệm, ưu tiên các nhiệm vụ quốc phòng an ninh và chính trị quan trọng.

Tổng dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2025 là 2.548.900 tỷ đồng. Trong đó, dự toán chi đầu tư phát triển 790,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 31% tổng chi ngân sách (nếu loại trừ chi tiền lương thì đạt 33% tổng chi ngân sách). Riêng dự toán chi đầu tư phát triển ngân sách trung ương là 315 tỷ đồng và chi 475,7 tỷ đồng cho ngân sách địa phương.

Liên quan đến vấn đề tăng lương, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, năm 2025 chưa xem xét tăng lương khu vực công, lương hưu và trợ cấp ưu đãi với người có công.

Trong năm 2025, để đảm bảo chi lương cho khu vực công theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng, ngoài số cân đối, bố trí từ nguồn thu ngân sách nhà nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết dự kiến sử dụng 110.000 tỷđồng từ nguồn tích lũy tiền lương.

Mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy dành cho cải cách tiền lương của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương để điều chỉnh một số chính sách về lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội, tinh giảm biên chế, cho phép các địa phương có nguồn cải cách tiền lương lớn được sử dụng để đầu tư các dự án kết nối vùng kết nối quốc gia, các công trình trọng điểm quốc gia tại các địa phương trong trường hợp địa phương cam kết đảm bảo nguồn cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành cho cả lộ trình đến năm 2030 không đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ.

Ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: QH.VN).

Bố trí tương ứng 85% số thu xử phạt hành chính về trật tự an toàn giao thông cho bộ công an và 15% để bổ sung cho các mục tiêu của địa phương tương ứng số thu phát sinh trên địa bàn năm 2023 để hỗ trợ nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Báo cáo thẩm tra ông Lê Quang Mạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội thống nhất với phương án đề xuất của Chính phủ về việc trong năm 2025 chưa xem xét việc tiếp tục điều chỉnh tăng tiền lương khu vực công, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp người có công.

Bên cạnh đó, hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước. Cơ quan thẩm tra cũng nhất trí với kiến nghị của Chính phủ về việc cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để đầu tư cho các dự án đầu tư phát triển theo đúng quy định của pháp luật.