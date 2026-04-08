Chứng khoán hôm nay mới nhất 8/4: Thị trường dự báo "nổi sóng" nhờ tin vui nâng hạng?

Phiên 7/4, thị trường ghi nhận diễn biến giằng co trong biên độ hẹp mặc dù lực bán không mạnh nhưng dòng tiền thận trọng khiến các chỉ số chỉ đi ngang trong suốt phiên giao dịch. Đóng cửa, chỉ số VN-Index +0,15%, VN30-Index +0,26%, HNX-Index +0,68%, Upcom-Index -0,15%. Giá trị giao dịch tiếp tục sụt giảm nhẹ.

Thị trường diễn biến thận trọng khiến sắc đỏ chiếm ưu thế trong phiên nhưng hầu hết các cổ phiếu chỉ biến động hẹp. VHM (-1,71%), GEE (-5,05%), GAS (-1,53%), HDB (-1,95%), TCB (-1,2%), TCX (-2,04%) …là các mã ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, LPB (4,12%) tiếp tục tăng mạnh cùng với VIC (1.27%), VPB (1,76%), VIX (6,94%), SSI (2,04%), VCI (3,42%)…hỗ trợ thị trường.

Ngược chiều, VTP +4,18%, ANV +3,95%, FTS +5,78%, VSC +4,46% cùng với C47 +6,6% …là các mã ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với con số 780 tỷ đồng trong đó TCB 179 tỷ, HDB 162 tỷ, MBB 141 tỷ dẫn đầu danh sách bán ròng. Ngược lại, VIC 53 tỷ, DGC 33 tỷ, VCK 31 tỷ) là các mã đứng đầu danh sách mua ròng bởi khối ngoại.

Chứng khoán hôm nay mới nhất 8/4: Thông tin nâng hạng sẽ hỗ trợ tích cực tâm lý nhà đầu tư?

"Tin vui" đối với thị trường trong phiên hôm nay là lúc 3h ngày 8/4/2026, FTSE Russell đã công bố kết quả rà soát giữa kỳ trong khuôn khổ kỳ đánh giá phân loại thị trường chứng khoán tháng 3/2026.

Thông báo của FTSE Russell ghi nhận những tiến triển quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nội dung về việc tiếp cận thị trường Việt Nam thông qua công ty chứng khoán toàn cầu; đồng thời, chính thức xác nhận giữ nguyên lộ trình nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) đã được công bố vào tháng 10/2025.

Theo đánh giá, đây là một cột mốc mang tính bước ngoặt cho thị trường, đưa Việt Nam vào cùng nhóm phân loại với các thị trường lớn trên thế giới như Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và Brazil.

Về lộ trình dự kiến, các dòng vốn thụ động có thể bắt đầu giải ngân mạnh mẽ từ tháng 9/2026. Để tránh gây sốc cho thị trường và kiểm soát biến động, dòng vốn ngoại nhiều khả năng sẽ chảy vào theo chu kỳ hàng quý, tương tự mô hình thành công của Saudi Arabia khi được nâng hạng vào năm 2019. Việc phân bổ theo lộ trình này không chỉ giúp duy trì sự ổn định mà còn tạo ra lực cầu bền vững cho các cổ phiếu trụ cột.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia sau khi chuyển mình từ thị trường cận biên lên mới nổi thường ghi nhận mức sinh lời vượt trội trong trung hạn. Với vị thế là một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á cùng quyết tâm cải cách thể chế quyết liệt, Việt Nam đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để tái lập kỳ tích này. Tiến trình nâng hạng không chỉ là mục tiêu về danh hiệu, mà chính là chìa khóa để định giá lại toàn bộ thị trường, khẳng định vị thế điểm đến đầu tư hàng đầu khu vực.

Nhìn lại diễn biến thị trường từ đầu năm, sau khi thiết lập đỉnh cao mới tại vùng 1.920 điểm chỉ trong hai tháng đầu năm 2026, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trải qua một nhịp điều chỉnh cần thiết trong tháng 3.

Theo phân tích từ SSI Research, áp lực này đến từ sự cộng hưởng của hoạt động hiện thực hóa lợi nhuận sau đà tăng nóng và những biến số vĩ mô như lãi suất nội địa rục rịch tăng cùng bất ổn địa chính trị thế giới. Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính nhận định đây chỉ là "khoảng nghỉ" cần thiết trong một xu hướng tăng trưởng dài hạn đầy hứa hẹn, tạo đà cho những bước bứt phá mạnh mẽ hơn trong tương lai gần.

Động lực cốt lõi củng cố niềm tin cho nhà đầu tư nằm ở mục tiêu tăng trưởng GDP đầy tham vọng đạt 10%/năm trong giai đoạn 5 năm tới. Trong đó, đầu tư công và hạ tầng tiếp tục được xác định là trụ cột then chốt. Các siêu dự án về giao thông, năng lượng tái tạo và đô thị thông minh đang đóng vai trò là "cú hích" kép, vừa kích cầu ngắn hạn, vừa tối ưu hóa năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế trong dài hạn.

Bên cạnh đó, sự dịch chuyển của dòng tiền nội cũng đang tạo ra bệ đỡ vững chắc cho thị trường. Khi các kênh đầu tư truyền thống như vàng và bất động sản có dấu hiệu bão hòa sau giai đoạn tăng phi mã, cùng với việc siết chặt quản lý đối với các loại tài sản số, chứng khoán nghiễm nhiên trở thành "vịnh tránh bão" hấp dẫn nhất. Dòng vốn nội đang có xu hướng quay trở lại mạnh mẽ, sẵn sàng đón đầu những cơ hội lớn từ tiến trình cải cách thị trường.

Theo nhận định của SSI Research, Việt Nam được đánh giá vẫn đang đi đúng lộ trình để được nâng hạng lên thị trường mới nổi theo bộ chỉ số FTSE trong năm 2026. Trong kịch bản này, dòng vốn thụ động từ các quỹ ETF toàn cầu có thể đạt khoảng 1,67 tỷ USD, giải ngân theo từng giai đoạn.

Theo SSI Research, một số cổ phiếu vốn hóa lớn có thể thu hút đáng kể dòng vốn ngoại khi nâng hạng, như VCB, VHM, BID, HPG, FPT, VNM, VIC.

Đáng chú ý, VIC được dự báo là mã nhận dòng tiền lớn nhất, với quy mô lên tới 414 triệu USD, tương đương khoảng 10.800 tỷ đồng theo tỷ giá hiện nay.

Bên cạnh FTSE Russell, SSI Research cũng cho rằng MSCI sẽ là cột mốc chiến lược tiếp theo trong tiến trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam, trong bối cảnh các cải cách đang được thúc đẩy mạnh mẽ..

Chứng khoán Tiên Phong (TPS) nhận định, chỉ số đã vượt trendline giảm ngắn hạn, cho thấy trạng thái tiêu cực được cải thiện, nhưng thanh khoản thấp khiến xu hướng tăng chưa được xác nhận. Theo đó, VN-Index nhiều khả năng sẽ tích lũy trong biên độ 1.665 – 1.745 điểm sau khi kiểm định vùng kháng cự gần nhất.

Nhà đầu tư có thể trading ngắn hạn với tỷ trọng vừa phải, mua tại hỗ trợ và bán tại kháng cự, đồng thời duy trì khoảng 50% tiền mặt. Nếu chỉ số giảm dưới 1.665 điểm, nên hạn chế bắt đáy và tăng tỷ trọng tiền mặt để chờ cơ hội ở vùng giá thấp hơn.



Chứng khoán ACB (ACBS) nêu, thông tin liên quan đến nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành yếu tố hỗ trợ tâm lý tích cực cho nhà đầu tư.

Về kỹ thuật, VN-Index hiện vẫn đang trong trạng thái giằng co khi tiếp cận vùng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 1.670 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày. Trong bối cảnh này, chỉ số được kỳ vọng sẽ dần chậm lại đà giảm và có thể hình thành nhịp hồi phục từ vùng hỗ trợ hiện tại nếu lực cầu được cải thiện.