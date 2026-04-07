Hạ tầng trung tâm Đà Nẵng “gồng mình” trước làn sóng chung cư, cao ốc

Ngày 7/4, Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã có thông tin phản hồi liên quan đến việc gia tăng các dự án cao tầng ven sông Hàn và ven biển, trong bối cảnh hạ tầng khu vực đối mặt nguy cơ quá tải.

Theo đó, hiện hai dự án Khu đô thị Capital Square 2 và 3 với quy mô 14 tòa tháp, hơn 3.300 căn hộ đang được triển khai tại khu vực ven sông Hàn. Cùng với đó, dọc hai bên bờ sông Hàn còn nhiều dự án khác đang xây dựng, dự kiến hình thành các khu dân cư với số lượng lớn căn hộ.

Ở khu vực ven biển, đặc biệt phía trước công viên biển Đông – nơi có mật độ du khách và người dân đông đúc – dự án Đà Nẵng Times Square đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại các lô condotel CT1, CT2, CT3, CT7 sang đất ở đô thị để xây dựng chung cư. Các công trình này hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Đà Nẵng đối mặt áp lực giao thông khi loạt dự án lớn đồng loạt triển khai. Ảnh: D.B

Trước thực tế gia tăng dân số cơ học từ các dự án cao tầng, nhiều ý kiến lo ngại áp lực lớn lên hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội, nhất là khi khu vực ven sông Hàn và ven biển thường xuyên xảy ra ùn tắc vào mùa du lịch.

Phản hồi vấn đề này, Sở Xây dựng cho biết, sau khi sáp nhập địa giới hành chính, dấu hiệu gia tăng áp lực lên hạ tầng giao thông ngày càng rõ, trong đó một số thời điểm cao điểm du lịch đã xuất hiện tình trạng ùn ứ tại các nút giao khu vực trung tâm và nơi tập trung đông du khách.

Về công tác cấp phép và định hướng phát triển công trình cao tầng ven sông Hàn, Sở khẳng định việc này được thực hiện trên cơ sở các đồ án quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gồm quy hoạch chung và quy hoạch phân khu.

Theo đó, việc phát triển công trình được nghiên cứu theo từng khu vực, từng đoạn tuyến, từng ô phố, đồng thời kiểm soát các chỉ tiêu như tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, khoảng lùi công trình nhằm bảo đảm phù hợp quy hoạch, quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cho biết TP đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm tải áp lực hạ tầng như xử lý tình trạng đậu đỗ xe không đúng quy định, lấn chiếm vỉa hè, trả lại không gian cho người đi bộ; đồng thời tăng cường hệ thống giao thông công cộng như xe buýt, định hướng phát triển đường sắt đô thị.

Về lâu dài, TP sẽ rà soát lại quy hoạch để phân bố lại không gian đô thị, từng bước di dời một số cơ sở về phía Nam; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, trong đó có kế hoạch nâng cấp các tuyến đường theo Thông báo số 157/TB-VP ngày 10/3/2026 của UBND TP, đồng thời ứng dụng giải pháp thông minh trong điều hành giao thông tại các nút giao trọng điểm.