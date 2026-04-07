Vốn tín dụng chính sách giúp dân trồng sầu riêng vùng núi Khánh Sơn thêm vui

Ghi nhận của PV, những ngày này bà con nông dân xã miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa) đang tất bật chăm sóc, tưới tiêu và thực hiện công đoạn thụ phấn cho vườn sầu riêng của mình. Hầu hết bà con ai cũng vui vẻ năm nay nhờ thời tiết thuận lợi nên hoa ra đồng loạt và nhiều hơn so với mọi năm. Đặc biệt, người nông dân càng vui hơn khi được Phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội Khánh Sơn tiếp sức từ nguồn vốn tín dụng để làm sầu riêng.

Các hộ trồng sầu riêng cho biết, nhờ vốn tín dụng ưu đãi, nhiều hộ đồng bào dân tộc Raglai xã Khánh Sơn đã mạnh dạn vay vốn đầu tư sản xuất, áp dụng kỹ thuật mới để nâng cao thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống và thoát nghèo. Thực tế này đã và đang góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn, Khánh Sơn hôm nay đang dần thay đổi diện mạo. Những ngôi nhà kiên cố, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa, trẻ em được đến trường với tỷ lệ cao.

Cán bộ ngân hàng chính sách xã hội và địa phương xuống tham quan, kiểm tra mô hình vay vốn trồng sầu riêng của nông dân. Ảnh: Công Tâm

Bà Bo Bo Thị Loan - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Khánh Sơn cho biết, thời gian qua Hội đã chỉ đạo các tổ tiết kiệm & vay vốn rà soát tạo điều kiện cho các hộ có nhu cầu vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất. Đồng thời, chỉ đạo các chi tổ hội tuyên truyền vận động các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả phát triển kinh tế.

Anh Mấu Quốc Dũng (dân tộc Raglai, xã Khánh Sơn, Khánh Hòa) cho biết: "Thông qua Hội Phụ nữ xã gia đình tôi đã tiếp cận được vốn ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội Khánh Sơn. Trước đây do không có vốn sản xuất nên toàn bộ diện tích vườn đều bỏ hoang. Năm 2021, được sự tư vấn của Hội Phụ nữ gia đình tôi vay vốn 50 triệu đồng để đầu tư mua giống sầu riêng và phân bón".

Anh Mấu Quốc Dũng (dân tộc Raglai, xã Khánh Sơn, Khánh Hòa) kiểm tra vườn sầu riêng đang ra hoa của mình. Ảnh: Công Tâm

Ngay sau đó, anh Quốc tiếp tục vay của ngân hàng để trồng thêm sầu riêng và lắp đặt hệ thống tưới nước cho vườn sầu riêng của mình. Đến nay, anh đã sở hữu cho mình 4 sào sầu riêng, vụ trước anh thu hoạch trái bói. Riêng năm nay, sầu riêng cho trái nhiều và gia đình anh Dũng phấn khởi kỳ vọng nếu thời tiết, giá cả ổn định gia đình sẽ có thu nhập cao.

Chị Trần Thị Thùy An - Tổ trưởng tổ vay vốn thôn Hạp Thịnh, xã Khánh Sơn cho biết, bà con nơi đây chủ yếu vay vốn trồng và chăm sóc cây sầu riêng, một loại cây mang lại giá trị kinh tế cao của địa phương. Hiện tổ có 45 hộ vay vốn với tổng dư nợ 4,7 tỷ đồng, bà con vay vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả nên đời sống của người dân đã được nâng lên rõ rệt.