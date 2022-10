Chứng khoán HSC: Quý III lãi giảm 48%, 9 tháng hoàn thành 61% kế hoạch lợi nhuận

Kết thúc quý III/2022, VN-Index đóng cửa ở mức 1.132 điểm, giảm 5,4% trong quý III và giảm 24,4% sau 9 tháng. Trong quý III, giá trị giao dịch trung bình hàng ngày toàn thị trường giảm 22% so với quý II/2022 và giảm 40% so với cùng kỳ năm 2021.

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC, HoSE: HCM) công bố kết quả kinh doanh quý III/2022 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022.

Cụ thể, xét riêng về quý III/2022, HSC ghi nhận đạt doanh thu hơn 637 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới đạt 168 tỷ đồng, giảm sâu 55% so với cùng kỳ năm trước. Lãi từ cho vay và phải thu tương đương cùng kỳ năm trước, đạt 318 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong khoản mục doanh thu. Dư nợ cho vay margin tại thời điểm cuối quý 3 đạt 10.928 tỷ đồng, giảm gần 2.800 tỷ đồng so với đầu năm.

Tại mảng tự doanh, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ đạt 267 tỷ đồng, giảm 32% so với quý 3/2021. Đáng chú ý, giá trị ghi sổ danh mục cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên UPCom của HSC cuối quý 3 đạt 960 tỷ đồng, tăng 671 tỷ đồng so với giá trị tại thời điểm cuối quý 2 kề trước

Ngoài ra, danh mục còn ghi nhận 1.200 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp

Chi phí hoạt động trong quý 3 giảm 22% xuống còn 463 tỷ đồng. Kết quả, HSC báo lãi sau thuế quý 3 đạt 165 tỷ đồng, giảm mạnh 48% so với con số thực hiện trong cùng kỳ năm trước.

Chỉ tiêu hoạt động kinh doanh của HSC trong quý III 2022

HSC hoàn thành 61% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2022, HSC ghi nhận hơn 2.270 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 6% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận trước thuế lũy kế đạt 909 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 727 tỷ đồng. Lần lượt hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 61% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm

Theo đó, 3 mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp 97% tổng doanh thu thuần 9 tháng đầu năm 2022:

Cơ cấu doanh thu 9 tháng của HSC

- Doanh thu phí môi giới chiếm 30% tổng doanh thu của HSC, đạt 687 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm 2021.

- Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt hơn 1,019 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và đóng góp 45% vào tổng doanh thu.

- Hoạt động đầu tư tự doanh đạt 498 tỷ đồng, giảm nhẹ 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp 22% vào tổng doanh thu.

- Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp ghi nhận 50 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2021.

Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) 9 tháng đầu năm 2022 đạt 1.590 đồng/cổ phiếu. Hệ số thu nhập trên vốn cổ phần (ROAE) 19,3%.