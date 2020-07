Chứng khoán Mỹ giảm điểm, Dow Jones mất chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp

Chứng khoán Mỹ đã giảm điểm trong phiên giao dịch 16/7 khi cổ phiếu các đại gia công nghệ lần nữa đi lùi.

Diễn biến thị trường chứng khoán Mỹ từ đầu năm đến nay

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones giảm 135,39 điểm, tương đương 0,5%, xuống 26.734,71 điểm, kết thúc chuỗi tăng 4 phiên liên tiếp. S & P 500 giảm 0,3% xuống còn 3.215,57 điểm và Nasdaq Composite lùi 0,7% để đóng cửa ở mức 10.473,83 điểm.

Các cổ phiếu Microsoft và Apple đều giảm hơn 1%. Cổ phiếu Amazon giảm 0,3% trong khi Netflix tăng 0,8%.

Về phía các ngân hàng, Bank of America tiếp tục mùa báo cáo tài chính với lợi nhuận vượt kỳ vọng trong quý II. Tuy nhiên, cổ phiếu ngân hàng này vẫn giảm hơn 2% do Bank of America báo cáo mất 4 tỷ USD cho các tổn thất từ dịch Covid-19.

Cổ phiếu các công ty được hưởng lợi lớn từ việc mở cửa trở lại nền kinh tế cũng đồng loạt giảm trong cùng phiên giao dịch. Cổ phiếu các hãng du thuyền Carnival, Royal Caribbean và Norway Cruise Line đều giảm hơn 7%. Cổ phiếu hãng hàng không United Airlines giảm hơn 5% và American Airlines giảm 7,4%.

Tâm lý thị trường cũng bị ảnh hưởng phần nào khi số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tệ hơn dự kiến. Bộ Lao động Mỹ cùng ngày báo cáo 1,3 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vào tuần trước, vượt qua các ước tính 1,25 triệu người của Dow Jones.

Tuy nhiên, doanh số bán lẻ đã tăng 7,5% trong tháng 6, vượt qua mức dự báo 5,2% của các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát của Dow Jones. Paul Ashworth, nhà kinh tế trưởng tại Capital Economics nhận định doanh số bán lẻ tăng trưởng là một tín hiệu sáng cho sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ của Mỹ trong quý III. Tuy vậy, ông này cảnh báo làn sóng dịch Covid-19 thứ hai có thể dẫn tới quyết định phong tỏa và hạn chế kiểm dịch mới ở một số tiểu bang, gây ra nhiều rủi ro với sự phục hồi kinh tế.

Theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins, tính đến nay, Mỹ xác nhận hơn 3,5 ca nhiễm Covid-19 và ít nhất 137.846 trường hợp tử vong liên quan.

Sự sụt giảm các chỉ số chứng khoán Mỹ đến sau một phiên bán tháo lớn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục khiến chỉ số Shanghai Composite giảm hơn 4% trong ngày. Các nhà đầu tư chứng khoán đại lục đã thất vọng sau khi nước này công bố dữ liệu doanh số bán lẻ ảm đạm.