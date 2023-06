Chứng khoán Trí Việt (TVB) lên kế hoạch thoát lỗ và không trả cổ tức 2022

Theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, doanh thu năm 2022 của Chứng khoán Trí Việt giảm 67% so với năm trước, tương ứng đạt gần 157 tỷ đồng. Công ty ghi nhận một năm kinh doanh không thành công khi báo lỗ ròng gần 318 tỷ đồng trong khi trước kiểm toán bái lãi tới 18 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do khoản trích lập dự phòng phải thu do các rủi ro thu hồi nợ.