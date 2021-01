Chứng khoán Việt lọt top tăng mạnh nhất thế giới

VN-Index tăng 10,05% trong tháng 12 và 33,78% sau 6 tháng, cùng lọt top 10 tăng mạnh nhất thế giới. Vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 5,3 triệu tỷ đồng, tăng 20,8% so với cuối năm 2019.

Kết thúc tháng 12, VN-Index đứng ở mức 1.103,87 điểm, tương ứng tăng 100,79 điểm (10,05%) so với cuối tháng 11. Theo IndexQ, với mức tăng như trên, VN-Index đã đưa thị trường chứng khoán Việt Nam đứng thứ 6 trong top 10 thị trường tăng điểm mạnh nhất tháng 12 sau Thổ Nhỉ Kỳ (15,05%), Ai Cập (13,63%), ChiNext - chỉ số có tỷ trọng lớn của các cổ phiếu công nghệ của Trung Quốc (12,7%), Bồ Đào Nha (11,13%) và Hàn Quốc (10,89%).

Ngoài ra, VN-Index còn ở vị trí thứ 5 trong top 10 thị trường tăng điểm mạnh nhất 6 tháng với 33,78%.

Top các thị trường chứng khoán tăng mạnh nhất thế giới. Nguồn: IndexQ.

Bên cạnh VN-Index, 2 chỉ số khác là HNX-Index và UPCoM-Index cũng tăng điểm tốt ở tháng 12, trong đó, HNX-Index tăng 55,42 điểm (37,52%) lên 203,12 điểm, còn UPCoM-Index tăng 7,55 điểm (11,3%) lên 74,45 điểm.

Như vậy, kết thúc năm 2020, VN-Index tăng 142,88 điểm tương ứng 14,87% so với cuối năm 2019. HNX tăng 98,1%. Tương tự, UPCoM-Index tăng 31,6%.

Tại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 12, vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam đạt gần 5,3 triệu tỷ đồng (228 tỷ USD), tăng 523.594 tỷ đồng (11%) so với cuối tháng 11 và 910.187 tỷ đồng (20,8%) so với cuối năm 2019.

Trong đó, vốn hóa riêng sàn HoSE tăng 13,2% so với tháng 11 và 24,4% so với cuối năm 2019 lên mức hơn 4,08 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, vốn hóa sàn HNX tăng 10,6% so với cuối năm 2019 nhưng giảm 18,2% so với tháng 11 và đạt 212.320 tỷ đồng. Việc vốn hóa sàn HNX giảm so với cuối tháng 11 là do trong tháng 12, 2 trong số các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất là ACB của Ngân hàng Á Châu và VCG của Vinaconex chuyển sang giao dịch ở HoSE.