Chuyện tử tế ở Cảng hàng không Nội Bài

Từ những nhân viên an ninh, lao công cho đến những lái xe taxi phục vụ ở khu vực Cảng hàng không Quốc tế (HKQT) Nội Bài bằng những việc làm bình dị nhưng toát lên tinh thần trách nhiệm, cùng xây dựng hình ảnh đẹp cho Cảng trong mắt du khách và bạn bè quốc tế.

Dễ dàng tìm hành lý thất lạc, bỏ quên ở Nội Bài

Từ khi dịch Covid-19 được kiểm soát, sản lượng hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài liên tục tăng, cao điểm những ngày nghỉ lễ, lượng khách đã vượt mốc 100.000 lượt/ngày, cao hơn thời điểm trước dịch 2019.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng hoạt động đi lại bằng đường hàng không, tình trạng thất lạc, bỏ quên hành lý, tài sản cũng có xu hướng tăng, với cả trăm lý do khác nhau.

Hành khách nội địa tăng trưởng mạnh mẽ (Ảnh: NIA)

Tại Cảng HKQT Nội Bài, có một bộ phận gọi là Phòng hành lý thất lạc (tầng 1, sảnh E Nhà ga hành khách T1) bên cạnh các quầy Lost&Found của các hãng hàng không. Đây là nơi tiếp nhận các hành lý/tài sản của hành khách bỏ quên tại nhà ga hành khách, tổ chức mã hóa dữ liệu, đăng tải tại website: http://bags.noibaiairport.vn/ và trao trả lại cho chủ tài sản.

Tại khu vực hạn chế nội địa đến, tầng 1 Nhà ga hành khách T1 – Cảng HKQT Nội Bài đều bố trí các quầy hành lý thất lạc của các hãng hàng không nhằm giúp hành khách giải quyết các vấn đề về hành lý một cách nhanh nhất. Cụ thể tại cánh A, B cách ly nội địa đến có 3 quầy hành lý thất lạc gồm của Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways; tại sảnh E có 2 quầy hành lý thất lạc của Vietjet Air, Pacific Airlines.

Khi có tài sản thất lạc, bỏ quên tại sân bay, hành khách có thể gọi điện cho Phòng hành lý thất lạc theo số hotline 0983774546 hoặc gửi Email đến địa chỉ: taisanboquen@gmail.com, nhân viên trực 24/7 sẽ hỗ trợ tra cứu ban đầu và hướng dẫn các bước tiếp theo.

Hành khách cũng hoàn toàn có thể tự tra cứu tại website http://bags.noibaiairport.vn. Toàn bộ hành lý thất lạc nhận bàn giao trong ngày đều được Cảng HKQT Nội Bài đăng tải trên trang thông tin điện tử này giúp hành khách dễ dàng tìm kiếm.

Hành khách làm thủ tục kiểm tra an ninh trước khi lên tàu bay - Ảnh minh họa - NIA

Theo tìm hiểu của PV Tạp chí Giao thông vận tải, vào những dịp cao điểm, Cảng HKQT Nội Bài luôn chuẩn bị sẵn sàng và áp dụng biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1 theo chỉ đạo của Cục Hàng không VN.

Đồng thời, Cảng tăng cường phối hợp với hãng hàng không, đơn vị phục vụ mặt đất nắm bắt sản lượng vận chuyển để xây dựng phương án phân bổ quầy thủ tục, cửa ra tàu bay và băng tải hành lý phù hợp với thực tế khai thác; chuẩn bị đủ số lượng quầy dự phòng cho các hãng hàng không tăng chuyến trong thời gian cao điểm; Thực hiện mở tối đa 22/22 máy soi trước mỗi khung giờ cao điểm 1 giờ để đảm bảo lưu thông nhanh nhất và chủ động kiểm soát lượng khách ngay từ các vị trí kiểm soát giấy tờ tùy thân.

Ngoài ra, triển khai mở tất cả các cửa soát vé làn ra trong các khung giờ, bố trí tăng cường lực lượng an ninh phối hợp với Đồn công an Nội Bài điều tiết phương tiện, phân làn giao thông; Triển khai hạn chế các phương tiện xe ưu tiên, xe đưa đón CBCNV không đừng đỗ tại các vị trí trước Nhà ga hành khách T1, tạo luồng giao thông thông thoáng cho hành khách.

Một nhân viên an ninh hỗ trợ hướng dẫn hành khách (Ảnh: NIA)

Lực lượng An ninh hàng không - Cảng HKQT Nội Bài cũng được huy động tối đa, tăng cường tại tất cả các vị trí. "Không chỉ riêng lực lượng An ninh hàng không mà tất cả mọi mắt xích trong dây chuyền đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ để vừa đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho chuyến bay, khu vực Cảng, vừa để lại ấn tượng đẹp cho hành khách trong nước và quốc tế", một lãnh đạo Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài chia sẻ.

Trong thời gian sắp tới, Cảng đang nghiên cứu đầu tư hệ thống thu phí không dừng để tăng năng lực thông xe và giảm tối đa tình trạng ùn ứ tại các lối vào/ra sân đỗ ô tô; Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ GTVT cho phép lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch cục bộ để bố trí bổ sung 1 sân đỗ ô tô phục vụ người dân. Để xúc tiến hạng mục này, Cảng đang tích cực phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc báo cáo UBND TP Hà Nội hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu vực trong phạm vi quản lý của Cảng.

Ấm áp những câu chuyện tử tế

Gần 1.200 là số lượt khách đã được Cảng HKQT Nội Bài bàn giao lại tài sản bỏ quên trong 06 tháng đầu năm 2022 (năm 2021, con số này là 821 lượt khách), trong đó có 64 vụ được Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài bàn giao ngay trong vòng 24 tiếng kể từ lúc phát hiện tài sản; còn lại hơn 1 ngàn trường hợp tài sản bỏ quên được chuyển về phòng hành lý thất lạc, mã hóa, quản lý và bàn giao cho khách sau đó.

Nhân viên an ninh hàng không Nội Bài sẵn sàng hỗ trợ chỉ dẫn hành khách (Ảnh: NIA)

Trong thực tế, Cảng HKQT Nội Bài tăng cường số lượng nhân viên kiểm soát an ninh hàng không tại tất cả các khu vực, đặc biệt tại các khu vực trọng yếu. Đảm bảo 100% hành khách, hành lý, hàng hóa, bưu gửi, đồ vật được kiểm tra, soi chiếu an ninh trước khi đưa vào khu vực hạn chế, cách ly, lên tàu bay. Tăng tần suất kiểm tra trực quan ngẫu nhiên đối với hành khách đã qua cổng từ mà không có báo động hay đối với hành lý xách tay, ký gửi qua máy soi tia X mà không có hình ảnh nghi vấn.

Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra thường xuyên, liên tục sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh tại khu vực sân đỗ tàu bay. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, bảo vệ tổ chức bổ sung quân số so với kíp trực thông thường để trực sẵn sàng làm nhiệm vụ. Sở chỉ huy khẩn nguy cứu nạn Nội Bài rà soát hệ thống trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng triển khai các lực lượng cứu hỏa, y tế để đối phó khi có tình huống khẩn nguy, tình huống can thiệp bất hợp pháp xảy ra.

Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Bắc, lực lượng Công an, hiệp đồng với các lực lượng tại chỗ, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả của các bên liên quan trong công tác đảm bảo an ninh hàng không. Phối hợp với Đồn Công an sân bay Quốc tế Nội Bài tổ chức tuần tra, kiểm soát duy trì an ninh trật tự các khu vực trọng điểm tại Nhà ga và khu vực vành đai; xử lý nghiêm các phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định, các đối tượng hoạt động trái phép, khai thác khách sai quy định…

Lực lượng An ninh sân đỗ ô tô tăng cường điều tiết giao thông (Ảnh: NIA)

Với tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và mong muốn xây dựng hình ảnh đẹp ở một cảng hàng không Quốc tế, trong thời gian qua, đã có không ít vụ việc được các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ và đơn vị, doanh nghiệp khai thác dịch vụ tại khu vực Cảng HKQT Nội Bài phát hiện và xử lý kịp thời, để lại ấn tượng trong mắt người dân và du khách.

Điển hình như trong ca trực tối 21/5/2022, khi đang thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn giao thông và duy trì an ninh trật tự tại nhà ga T1, anh Nguyễn Văn Thưa, nhân viên Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ô tô – Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài phát hiện 1 ví cầm tay màu đen không xác định được chủ. Sau khi quan sát và xác định đây là hành lý vô chủ, anh Thưa đã báo cáo cán bộ trực Đội, phối hợp với lực lượng an ninh cơ động đến tiếp nhận, xử lý đúng quy trình an ninh đối với hành lý vô chủ.

Trong hành lý để quên có nhiều tài sản giá trị lớn lên tới hơn 400 triệu đồng (319 triệu VNĐ, 3.100 USD, 2 miếng kim loại màu vàng 9999). Lực lượng An ninh hàng không Nội Bài đã tìm số điện thoại trong hành lý của khách và liên hệ trao trả cho chủ tài sản trong niềm cảm kích.

Hay như trường hợp một sỹ quan Công an cửa khẩu Nội Bài đã hỗ trợ 1 người khách quốc tịch Ý tìm lại ví tiền với 600 USD và giấy tờ. Một hành động nhỏ song làm khách cảm kích viết trong thư cảm ơn rằng "Tôi rất hạnh phúc khi ở đất nước tử tế của các bạn".

Tài xế Nguyễn Tiến Vượng, hãng taxi HP NOIBAI (Công ty Phát triển Đầu tư Hoàng Phong)

Không chỉ lực lượng An ninh hàng không Nội Bài mà các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị hoạt động tại Cảng cũng thường xuyên hỗ trợ và trao trả cho hành khách nhiều tài sản bỏ quên. Đơn cử như Công ty Phát triển Đầu tư Hoàng Phong được Cảng cộng điểm chất lượng dịch vụ vì có rất nhiều trường hợp lái xe của công ty đã phát hiện và trao trả tài sản bỏ quên cho hành khách.

Mới đây, tối 27/10, anh Nguyễn Tiến Vượng (SN 1982, quê Vĩnh Phúc) là lái xe taxi BKS 29E – 010.93 của hãng HP NOIBAI (Công ty Phát triển Đầu tư Hoàng Phong) cũng đã trao trả vị khách nữ số tài sản lên tới hơn 200 triệu đồng.

Anh Vượng chia sẻ: Tối 27/10, như bình thường, anh đón khách tại sảnh A1 nhà ga T2. Khi một khách nữ tiến lại gần và đưa ra yêu cầu vận chuyển, anh nhanh nhẹn xếp chiếc vali duy nhất khách mang theo vào cốp xe mà hoàn toàn không để ý chiếc túi xách vị khách mang theo người.

Đưa khách về đến đường Âu Cơ (quận Tây Hồ, Hà Nội), anh Vượng cũng chỉ mở cốp lấy vali cho khách và nhận tiền cước. Quay lại sân bay và sau đó lái xe về nhà, kiểm tra xe thì anh Vượng tá hỏa khi phát hiện một chiếc túi xách trên xe. Không kịp ăn cơm tối, anh liên hệ với lãnh đạo đơn vị rồi cho xe quay trở lại sảnh E, nhà ga T1 sân bay Nội Bài để bàn giao tài sản khách bỏ quên cho Đội an ninh cơ động.

"Khi đang làm thủ tục bàn giao thì qua thông tin từ nhân viên an ninh, tôi được biết vị khách nữ cũng vừa quay trở lại nhà ga T2 để tìm đồ. Thế là các anh ở Đội an ninh kết nối tiếp để khách sang nhà ga T1 nhận lại túi xách. Còn tôi, làm xong thủ tục bàn giao tài sản tôi mới biết bên trong có 5.570 USD, 62.200 Bath Thái. Lúc đó tôi cũng không gặp lại vị khách mà về nhà luôn", anh Vượng kể lại.

Làm việc tại hãng taxi HP NOIBAI gần 7 năm, cũng không ít lần anh Vượng trả lại đồ cho khách nhưng lần này có số tài sản lớn nhất. "Việc này cũng bình thường, có gì to tát đâu anh", anh Vượng nói.

Trong khi đó, anh Nguyễn Đức Duy, nhân viên an ninh trong ca trực tối hôm đó cho biết, không riêng gì lái xe taxi của hãng HP NOIBAI, lái xe của những hãng khác cũng luôn duy trì, chấp hành tốt các quy định của Cảng HKQT Nội Bài. Dù là tài sản nhỏ nhất, mọi người cũng đều tìm cách bàn giao lại cho lực lượng an ninh để tìm cách trả lại cho chủ nhân tài sản. Những việc này góp phần xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt du khách.

Cao điểm hè 2022, sản lượng vận chuyển tại Cảng HKQT Nội Bài tăng trưởng "nóng", vượt công suất thiết kế của Nhà ga hành khách quốc nội. Mỗi ngày, sản lượng hành khách đều liên tục lập đỉnh mới: đơn cử ngày 24/6/2022 sản lượng vận chuyển đạt 102 ngàn lượt khách trong đó có 91 ngàn lượt khách nội địa; ngày 25/6/2022 đạt hơn 104 ngàn lượt khách trong đó có gần 93 ngàn lượt khách nội địa. Tính trung bình, sản lượng bay quốc nội tại Cảng HKQT Nội Bài đang tăng trưởng ngoạn mục, tăng hơn 40% so với cao điểm hè 2019, thời điểm đỉnh cao trước khi có dịch Covid19. Mức sản lượng vận chuyển nội địa cao điểm hè 2022 tại Cảng đã vượt quá công suất thiết kế của Nhà ga hành khách T1.