Ngân hàng Nhà nước phản hồi về đăng kiểm phương tiện chưa đổi đăng ký xe

Theo đó, dự thảo Nghị quyết cho phép tạm thời chưa áp dụng điểm d, khoản 1, Điều 12 Nghị định 166/2024/NĐ-CP trong một khoảng thời gian.

Các quy định này liên quan đến việc các cơ sở đăng kiểm từ chối kiểm định đối với phương tiện có sự không đồng bộ giữa màu nền biển số và ký hiệu trên giấy chứng nhận đăng ký xe.

Trung tâm đăng kiểm tại TP.Hà Nội

Theo đó, trong thời gian chưa áp dụng, các phương tiện kinh doanh vận tải đã thực hiện chuyển đổi biển số từ nền màu trắng sang nền màu vàng nhưng chưa đổi từ giấy chứng nhận đăng ký xe có ký hiệu “T” sang “V” (đăng ký xe kinh doanh vận tải) sẽ vẫn được phép đăng kiểm.

Đề xuất này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vận tải có đủ thời gian và điều kiện hoàn thiện thủ tục đổi đăng ký xe theo quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã nhận được văn bản của Bộ Xây dựng đề nghị có ý kiến đối với kiến nghị của Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam và các vướng mắc trong thực tiễn triển khai.

Theo Bộ Xây dựng, việc hoãn áp dụng quy định đồng bộ giữa biển số và giấy đăng ký xe nên được kéo dài đến hết ngày 30/6/2026 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực hiện.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), hiện còn khoảng 15.000 phương tiện chưa làm thủ tục đổi đăng ký xe sau khi đổi biển số nền vàng.

Đến nay, việc đổi đăng ký xe đang được phân cấp mạnh về công an cấp xã với thủ tục đơn giản, thuận lợi, do đó, các chủ xe, doanh nghiệp có nhu cầu có thể đến công an cấp xã để thực hiện.