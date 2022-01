Cổ phiếu SHP xanh mướt ngay khi Thủy điện miền Nam công bố lãi đột biến

Quý 4/2021, Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam (HoSE: SHP) lãi ròng 96 tỷ đồng, tăng gần 48% so với cùng kỳ 2020 nhờ thủy văn thuận lợi và giá bán tăng. Cả năm SHP có lãi ròng cao gấp 4 lần cùng kỳ và vượt 51% kế hoạch...

Thủy điện miền Nam (SHP) lãi đột biến nhờ giá và sản lượng

Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam (HOSE: SHP) vừa công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 218 tỷ đồng, tăng 31%; lợi nhuận gộp đạt gần 123 tỷ đồng, tăng 43% so với quý 4/2020. Lãi sau thuế gần 96 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 941 đồng/cp.

SHP cho biết, lợi nhuận sau thuế quý 4/2021 tăng thêm 31 tỷ đồng (tương ứng tăng 47,73%) so với cùng kỳ năm trước là do doanh thu quý 4/2021 tăng 52,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Năm nay mùa mưa hết muộn, sản lượng điện phát trong quý 4/2021 tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời giá bán điện bình quân quý 4/2021 tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Theo SHP giá bán điện bình quân quý 4/2021 là 997 đồng/Kwh, quý 4/2020 là 948 đồng/Kwh.

Luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần đạt gần 658 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 265 tỷ đồng, tăng cao gấp hơn 4 lần năm 2020. EPS cả năm 2021 đạt 2.744 đồng/cp.

Tương tự quý 4/2021, lợi nhuận sau thuế năm 2021 lãi 265 tỷ đồng, tăng đột biến 201 tỷ đồng so với năm trước nhờ sản lượng tăng và giá bán tăng. Cụ thể sản lượng điện năm 2021 tăng hơn 49% so với năm trước. Giá bán điện bình quân năm 2021 tăng gần 3% so với năm trước (năm 2021: 1.116 đồng/Kwh, năm 2020: 989 đồng/Kwh).

Nguồn: Công ty cổ phần Thủy điện Miền Nam.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của SHP là 1.832 tỷ đồng. Nợ phải trả là 496 tỷ đồng, giảm mạnh so với 704 tỷ đồng con số đầu kỳ. Vốn chủ sở hữu tăng lên 1.336 tỷ đồng so với con số 1.120 tỷ đồng số đầu kỳ.

Được biết năm 2021, Thuỷ điện Miền Nam đặt mục tiêu doanh thu đạt 560,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 175 tỷ đồng. Theo đó kết thúc năm 2021 SHP đã vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận lần lượt là 17% và 51%.

Ngày 21/1 tới đây SHP sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 7,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 8 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 75 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu SHP hiện đang đứng ở mức 27.700 đồng/cổ phiếu, tăng 2,78% trong bối cảnh thị trường có nhiều cổ phiếu nằm sàn và giảm mạnh.