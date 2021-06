Cổ phiếu thủy sản đua nhau tăng trần phiên, sóng thủy sản bắt đầu?

VASEP từng đưa ra dự báo xuất khẩu tôm và cá tra trong quý II/2021 sẽ tăng lần lượt 10% và 7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, mức tăng trưởng xuất khẩu trong tháng 4 và nửa đầu tháng 5 đang cho thấy nhiều khả năng kết quả xuất khẩu thủy sản quý II/2021 vượt xa kỳ vọng của VASEP.

Phiên giao dịch ngày 10/06/2021 kết thúc với sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường. Theo đó, chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 9,32 điểm(-0,7%) xuống 1.323,58 điểm; HNX-Index giảm 1,75% xuống 311,32 điểm và Upcom-Index giảm 0,09% xuống 87,17 điểm. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu thủy sản như ANV, ACL, IDI, VHC, FMC, CMX bất ngờ đua nhau chuyển từ màu xanh lá cây sang màu tím, thậm chí có cổ phiếu chuyển từ sắc đỏ lên tím (IDI, CMX, FMC).

Dữ liệu cho thấy, các cổ phiếu thủy sản đã có những chuyển động tích cực kể từ phiên thứ 6 tuần trước (4/6/2021). Nếu tính từ đầu tháng 6 đến nay, hầu hết cổ phiếu thủy sản đã có mức tăng giá đến 2 con số, dẫn đầu ANV (+24%); MPC (+17%); các cổ phiếu như ACL, FMC và AAM tăng thêm (+) 13%; CMX và IDI tăng 12% và VHC tăng 11%. Cổ phiếu thủy sản đang vào đầu sóng hay đang kết thúc sóng?



Biến động giá cổ phiếu các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong 10 ngày đầu tháng 6/2021



Số liệu của Hải Quan Việt Nam cho thấy, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam từ đầu năm đến nửa đầu tháng 5/2021 đã tăng trưởng 11,3% đạt hơn 2,8 tỷ USD. Riêng trong nửa đầu tháng 5 xuất khẩu thủy sản đã tăng 13% so với cùng kỳ.



Thị trường Mỹ và EU trở thành "đầu kéo" của ngành khi xuất khẩu thủy sản trong nửa đầu tháng 5 sang Mỹ và EU tăng trưởng lần lượt 43,8% và 40%; qua đó xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang 2 thị trường này trong 4,5 tháng lần lượt tăng trưởng 29,5% và 13,7% so với cùng kỳ 2020. Mỹ là thị trường tiêu thụ thủy sản lớn thứ 2 của Việt Nam, chỉ sau nhóm nước CPTPP.



Xét riêng từng ngành hàng, trong 4,5 tháng đầu năm xuất khẩu tôm tăng trưởng 9,9%; xuất khẩu cá tra tăng 10,5%. Riêng trong nửa đầu tháng 5, xuất khẩu cá tra ghi nhận tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước. Tháng 4, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt hơn 145 triệu USD, tăng 25,8% so với tháng 4/2020; xuất khẩu tôm đạt gần 301 triệu USD, tăng 23,2% so tháng 4/2020.



Đối với các doanh nghiệp có chứng khoán đang giao dịch trên các sàn, xuất khẩu 4 tháng hầu hết ghi nhận mức tăng trưởng xấp xĩ của ngành hàng ngoại trừ ANV có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu 4 tháng đột biến (+32,5%) và ACL không còn trong top 100 các nhà xuất khẩu thủy sản lớn của VASEP.



Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 4 tháng đầu năm 2021 các doanh nghiệp niêm yết



Báo cáo phân tích ngành của Khối nghiên cứu CTCK SSI phát hành ngày 18/05/2021 cho rằng, ngành thủy sản của Việt Nam đã quay lại đà tăng trưởng mạnh. Các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam thích ứng để nắm bắt cơ hội trong làn sóng Covid mới.



Các nhà phân tích của SSI dự báo đến cuối năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam có thể được hưởng lợi từ 2 cơ hội chính: (i) Giành thị phần từ đối thủ cạnh tranh có sản lượng sản xuất bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19; và (ii) Tiếp tục tăng trưởng từ mảng bán lẻ và bán hàng trực tuyến trong khi nhu cầu từ kênh nhà hàng sẽ sớm phục hồi.