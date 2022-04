Cổ phiếu "vua" gây thất vọng, sếp SHB, Techcombank, Sacombank,... nói điều bất ngờ

Tăng trưởng mạnh mẽ, lợi nhuận tốt nhất trên sàn chứng khoán, song giá cổ phiếu ngân hàng vẫn không ngừng lao dốc trong thời gian gần đây, khiến nhiều cổ đông thua lỗ. Đây cũng là vấn đề làm "nóng" đại hội đồng cổ đông ngân hàng năm nay.

Cổ phiếu ngân hàng "bốc hơi", nhà đầu tư thất vọng

Chốt phiên giao dịch ngày 25/4, VN-Index giảm 68,31 điểm xuống 1.310,92 điểm. Rổ VN30 "bốc hơi" mạnh giảm 77,93 điểm xuống 1.366,39 điểm với hơn một nửa nằm sàn.

Đáng chú ý, trong phiên này nhóm cổ phiếu ngân hàng vốn được mệnh danh "cổ phiếu vua" đồng loạt bị bán tháo trong phiên và không một mã nào giữ được sắc xanh khi đóng cửa.

Trong tuần trước đó, 27 cổ phiếu ngân hàng đang giao dịch trên sàn chứng khoán, chỉ 1 mã đóng cửa tuần này tăng giá là VCB với mức tăng 2,5%. Cổ phiếu này tăng mạnh gần 5% trong phiên 22/4, là "công thần" giúp VnIndex có được phiên tăng giá duy nhất trong tuần này.

Trong khi đó, 26 cổ phiếu ngân hàng chìm trong sắc đỏ và hàng loạt mã giảm trên 10% như SHB (-15,7%), LPB (-15,4%), BVB(-12,4%), VAB (-11,2%), SGB (-11%), VBB (-10,1%).

Dân Việt tổng hợp. (Ảnh: LT)

Nếu tính trong vòng 1 tháng qua, nhiều mã ngân hàng đã mất giá 20% đến 30%. Trong khi đó, SHB là ngân hàng có mức độ giảm giá mạnh nhất với mức giảm gần 30% trong vòng 1 tháng và gần 31% trong 1 úy vừa qua. LPB của LienVietpostbank cũng "bốc hơi" gần 23% và ABB của ABBank "bay" 23,8% trong 1 tháng trở lại đây

Khối ngân hàng quốc doanh như CTG của Vietinbank cũng không ngoại lệ khi giảm trên 27% thị giá trong 1 quý vừa qua. Hay như VCB cũng giảm 13,44%, BID (giảm 25,47%).

Điều đáng nói, trong các dự báo đưa ra trước đó cổ phiếu ngân hàng được các chuyên gia, giới phân tích và hầu hết các công ty chứng khoán đánh giá cao nhờ kỳ vọng vào lợi nhuận tăng trưởng tốt trong năm 2022. Tuy nhiên những gì đang diễn ra trên thị trường gây thất vọng.

Đơn cử, TCB là cổ phiếu được công ty chứng khoán VnDirect đánh giá cao với tiềm năng tăng giá thậm chí lên đến 70.000 đồng. Nhiều công ty chứng khoán khác cũng đưa ra nhận định khả quan với TCB tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 tháng vừa qua, thị giá TCB đã sụt giảm 19%, thủng nhiều mốc hỗ trợ cứng.

Cổ phiếu sụt giảm, cổ đông chất vấn lãnh đạo ngân hàng

Câu chuyện lợi nhuận cao nhưng cổ phiếu lại gây thất vọng vì thế cũng đã trở thành đề tài "hót" khi nhiều cổ đông đặt câu hỏi tại đại hội động cổ đông thường niên năm 2022 của không ít nhà băng.

Chẳng hạn như tại SHB, cổ đông SHB đặt câu hỏi về kết quả lợi nhuận tích cực, tuy nhiên giá cổ phiếu liên tục giảm mạnh thời gian qua. Cổ đông này đề nghị không nên phát hành cổ phiếu tăng vốn và dùng lợi nhuận để mua cổ phiếu quỹ vì thị giá đang thấp.

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển. (Ảnh: SHB)

Trả lời về vấn đề này, Chủ tịch Đỗ Quang Hiển cho biết, quan điểm của ông thì cổ đông là những người chủ của ngân hàng. Và tất cả đều hướng đến nâng cao sức khoẻ, năng lực tài chính cho ngân hàng. Do đó, vẫn cần tăng vốn để đảm bảo chuẩn mực quốc tế, an toàn, bền vững.

"Đúng là giá cổ phiếu có xuống thời gian gần đây. Giá trên thị trường sẽ có lên có xuống. Tuy nhiên, cổ đông có thể phân tích sẽ thấy giá trị cao hơn thị giá thời điểm hiện tại. Chúng ta nên có niềm tin và sự phân tích để đầu tư cổ phiếu có giá trị, bền vững", Chủ tịch SHB nói.

Hay như tại Techcombank, cổ đông còn thẳng thắn cho rằng, giá cổ phiếu của Techcombank trong thời gian qua khiến cổ đông này và nhiều nhà đầu tư khác thất vọng, trong khi kết quả kinh doanh "đẹp như mơ". Giải đáp thắc mắc của cổ đông CEO Techcombank, ông Jens Lottner cho biết, kết quả kinh doanh tốt song giá cổ phiếu chưa được phản ánh đầy đủ.

Chia sẻ với các cổ đông về diễn biến giá cổ phiếu TCB không được như kỳ vọng, Chủ tịch Hồ Hùng Anh cũng thừa nhận, thị trường đang chưa định giá đúng giá trị của cổ phiếu và ngân hàng cần tìm cách để thay đổi. "Quan trọng là phát triển bền vững. Cổ phiếu không lên được nhưng giá cổ phiếu có sức bền tốt. Cả thị trường hiểu đó là giá trị thật"- ông Hùng Anh bổ sung thêm.

Chủ tịch Hồ Hùng Anh và CEO Techcombank giải đáp thắc mắc của cổ đông tại ĐHĐCĐ năm 2022 về giá cổ phiếu. (Ảnh: TCB)

Trả lời câu hỏi cổ đông về việc cổ phiếu ABBank tăng chậm nhưng giảm nhanh nhất ngành, Chủ tịch Đào Mạnh Kháng chia sẻ, ông từng nhận được phản ánh vì tình trạng cổ phiếu không có ''sóng sánh'', các thông tin đưa ra không có nhiều đột biến. Tuy nhiên, ban lãnh đạo ngân hàng xác định ABBank là ngân hàng an toàn, bền vững và không hướng tới sự hào nhoáng bên ngoài. Do vậy ngân hàng luôn lấy sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu; không hướng tới các lĩnh vực rủi ro, nhất là khi thị trường đang rất biến động. Qua đó mang lại sự hiệu quả và an toàn cho ngân hàng và các cổ đông. Chủ tịch ABBank mong muốn cổ đông kiên trì với ngân hàng.

Nói thêm về vấn đề này, Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Quân cho biết khi cổ phiếu lên sàn chính thức (HoSE) thì hoạt động kinh doanh mới tác động sâu rộng đến giá cổ phiếu. Năm 2022, ABBank sẽ xử lý dc toàn bộ trái phiếu của VAMC. Do vậy tỷ lệ chia cổ tức sẽ dc nới rộng và NHNN sẽ coi đó là cơ sở để cho ngân hàng trả cổ tức bằng tiền mặt. Đây là cơ sở để cổ đông kỳ vọng nhiều hơn về cổ phiếu ABBank trong thời gian tới.

Còn theo Chủ tịch Sacombank Dương Công minh, cổ phiếu STB giảm liên tục trong thời gian qua là do diễn biến chung của thị trường và các cổ phiếu ngân hàng khác cũng bị giảm giá.

Lý giải lý do vì sao cổ phiếu nhóm ngân hàng quay đầu giảm dù kết quả kinh doanh tốt, tại Talkshow hành động trong vòng xoáy thông tin mới đây, ông Trần Hải Hà, Tổng Giám đốc CTCK MBS cho rằng có 3 lý do chính. Thứ nhất, đa phần ngân hàng trong top đầu hết room ngoại, do vậy, sự tham gia thêm của nhóm nước ngoài là không có. Hai là, thị trường đang chờ đợi các ngân hàng trích lập dự phòng, câu chuyện nợ xấu thực chất của ngân hàng và khoảng một năm nữa câu chuyện đó mới rõ hơn. Thứ ba, trong góc độ quan sát thị trường, vừa qua thị trường có sự tập trung ở nhiều nhóm cổ phiếu từ bất động sản, dầu khí, chứng khoán... do đó, không lựa chọn nhóm ngân hàng là tất yếu.