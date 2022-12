COMECO hoãn tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền mặt

CTCP Vật tư Xăng Dầu (Comeco, HoSE: COM) đã thông qua nghị quyết hoãn chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

Cụ thể, Công ty Cổ phần Vật tư Xăng Dầu (Comeco; HoSE: COM) vừa thông qua nội dung tờ trình số 47/TTr-HĐQT ngày 14/12/2022 về nội dung: Tạm hoãn chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% cho đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.

Trước đó, Comeco quyết định tạm ứng cổ tức cho cổ đông vào ngày 06/01/2023.

Comeco đã "vượt đích" kế hoạch doanh thu nhưng lại mới chỉ thực hiện tới 13% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý III/2022 của COMECO

Trong quý III/2022, Comeco ghi nhận có kết quả kinh doanh không tích cực khi lợi nhuận sau thuế báo lỗ hơn 7,7 tỷ đồng, tăng hơn mức lỗ 3,3 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Mặc dù, doanh thu thuần ghi nhận tăng trưởng mạnh, tăng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ, đạt 1.261 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 6% xuống còn 2% trong quý này.

Tuy vậy, lũy kế 9 tháng đầu năm, Comeco ghi nhận doanh thu thuần đạt gấp gần 2 lần so với 9 tháng đầu năm trước, đạt 3.686 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 4 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ. So với kế hoạch kinh doanh được đề ra hồi đầu năm, Comeco đã vượt chỉ tiêu kế hoạch doanh thu nhưng lại mới chỉ hoàn thành tới 13% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới cuối quý 3, tổng tài sản của Comeco ở mức 552,8 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Ở thời điểm này, Công ty có gần 168 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, trong đó, tương đương tiền chiếm 82%. Comeco cũng nắm giữ 19.3 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh và ghi dự phòng 3.2 tỷ đồng với các khoản đầu tư chứng khoán.

Ngoài ra, Công ty có khoản dự phòng phải thu ngắn hạn hơn 35.5 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Điện tử Huyndai Việt Nam. Khoản phải thu này phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hóa giữa COM và Điện tử Huyndai Việt Nam từ năm 2012.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 15/12, giá cổ phiếu COM tăng 6,99% lên mức 29.850 đồng/ cổ phiếu.