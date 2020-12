Còn nhiều vé máy bay, vé tàu dịp Tết Dương lịch 2021

Dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, nhu cầu đi lại của người dân bằng đường hàng không, đường sắt bắt đầu tăng trở lại. Dịp nghỉ Tết dương lịch 2021, các hãng hàng không và đường sắt đã tung ra nhiều chính sách hỗ trợ hành khách mua vé.

Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) đã tăng thêm hơn 414.000 ghế với tổng số ghế toàn mạng nội địa của Vietnam Airlines Group vào dịp Tết lên 2,4 triệu chỗ - tương đương gần 12.000 chuyến bay.

Hãng cũng lưu ý hành khách mua vé trên kênh chính thức, làm thủ tục trực tuyến và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh khi đi máy bay, trong bối cảnh cao điểm đi lại dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.

Giá vé máy bay Vietnam Airlines.

Hiện nay, chặng bay Hà Nội – TP HCM, từ ngày 31/12/2020 – 3/1/2021 vé máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines một chiều đối với hạng phổ thông có giá từ 2,2 triệu đến 3,5 triệu tuỳ thuộc với chuyến bay; Vé máy bay hạng thương gia giao động khoảng trên dưới 6 triệu.

Tương tự, Bamboo Airways công bố cung ứng từ 1,2 - 1,5 triệu vé máy bay trên tất cả đường bay nội địa với mức giá ưu đãi từ 36.000 đồng/vé, bên cạnh hoạt động mở rộng đội bay, mạng bay, tăng cường an toàn bay…

Đại diện của Bamboo Airways cho hay, các đường bay có nhu cầu lớn của hãng như Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh/Nha Trang/Phú Quốc/Đồng Hới/Vinh/Quy Nhơn… và Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng/Hải Phòng/Thanh Hóa được dự kiến tăng chuyến, tăng tải để kịp thời phục vụ hành khách đi du lịch, thăm người thân… Vé máy của hãng hàng không Bamboo Airways cũng tương đối rẻ chỉ từ 1,2 triệu đến 3,8 triệu.

Giá vé máy Bamboo Airways.

Hãng Hàng không Vietjet.

Bên cạnh đó, Vietjet cung cấp 1,5 triệu ghế trên hơn 50 đường bay phủ khắp cả nước trong dịp Tết Tân Sửu, với giờ bay thuận tiện, linh hoạt. Bên cạnh đó, Vietjet cũng đã triển khai chương trình khuyến mãi siêu tiết kiệm với mức giá chỉ từ 2.021 đồng cho tất cả chuyến bay khởi hành từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào miền Nam trong dịp Tết Nguyên đán.

Đối với vé máy bay của hãng hàng không Vietjet Air, từ ngày 31/12/2020 – 3/1/2021, vé một chiều hạng deluxe có giá khoảng 1,2 triệu – 1,5 triệu; Vé hạng Skyboss là 3,2 triệu.

Ngành Đường sắt Việt Nam.

So với ngành Hàng không, thì ngành Đường sắt có vẻ trầm lắng hơn trong việc mở bán vé tàu Tết, đến nay, vẫn còn 129.200 vé tàu Tết chưa tìm được chủ nhân có nhu cầu. Đại diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc bán vé năm nay rất khó khăn.

Khó khăn hơn nữa đối với ngành Đường sắt là do mưa lũ gây thiệt hại về hạ tầng, vùng với đó là đường hàng không quốc tế gần như đóng cửa, do đó các hãng hàng không Việt đã tập trung triển khai bay nội địa và cũng tung ra nhiều gói hỗ trợ, khuyến mãi với mức giá vé rẻ hơn cả vé tàu để thu hút khách.

Theo bà Phùng Thị Lý Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, hiện hiệu suất bán vé mới đạt 31%, tức là mới bán được 29.238 vé và vẫn còn 39.907 vé chưa được bán.

Nguyên nhân, vé tàu Tết không bán được là do dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của người lao động (nhiều lao động bị dừng việc và mất việc làm), do đó, buộc họ phải "thắt lưng buộc bụng" và không về quê ăn Tết đoàn viên mà ở lại thành phố. Và một số người có thu nhập trên mức trung bình thì sử dụng xe cá nhân hoặc đi máy bay do đó lượng vé bán ra kém.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn - ông Đào Anh Tuấn cho biết, đến nay, sau cả 2 đợt mở bán vào đầu tháng 10.2020 và cuối tháng 11.2020 đã có 110.772 vé tàu Tết được bán ra và như vậy vẫn còn 129.200 vé tàu Tết chưa bán trong tổng số 240.000 vé mở. Hiện các đoàn tàu chạy nhanh như: SE2, SE4, SE6, SE8 tuyến Sài Gòn đi Hà Nội đã kín chỗ. Các tàu SE 20, SE24, SE30 đi trong các ngày cao điểm 24, 25 và 26 Tết vẫn còn trống chỗ khá nhiều.