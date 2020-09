Công an Đồng Nai đang điều tra Công ty Cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc vẽ đất dự án và rao bán trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án hình sự đối với Đỗ Sơn Tùng (SN 1983, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai, địa chỉ: số A3H6, KP4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) can tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 27/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi làm việc đối với Đỗ Sơn Tùng theo quy định của pháp luật. Qua quá trình khám xét nơi làm việc của ông Tùng, Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tài liệu quan trọng, nhằm phục vụ cho công tác điều tra, mở rộng vụ án.

Đỗ Sơn Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai bị Công an Đồng Nai bắt giữ.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2018 – 5/2020, Đỗ Sơn Tùng đã tự vẽ ra 4 dự án lấy tên là: Green Town, Nice Town, Happy Town 2, Happy Town. Các dự án này đều được thực hiện trên đất nông nghiệp và chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Công ty Cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai đã tổ chức rao bán dưới hình thức ký hợp đồng đặt cọc, chuyển nhượng cho khoảng 600 khách hàng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành khác trong cả nước. Qua đó, Công ty nhà đất Đồng Nai đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đồng thời, để tạo niềm tin cho khách hàng khi mua đất, ông Tùng đã cam kết trong thời gian ngắn, kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc sẽ ra văn phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do đó, rất nhiều khách hàng đã đóng tiền mua đất của Công ty nhà đất Đồng Nai.

Tuy nhiên, khi thời hạn cam kết của Công ty nhà đất Đồng Nai đã hết mà vẫn chưa ký được hợp đồng công chứng chuyển nhượng, nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo hành vi của công ty này đến Cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai thông báo các khách hàng đã ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc sử dụng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai để mua đất tại các dự án nói trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để được giải quyết.