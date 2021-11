Công an Hà Nội cảnh báo những chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản thời 4.0

Công an TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua, rất nhiều nạn nhân đã bị các đối tượng đóng giả là người của cơ quan công an, tòa án, điện lực hoặc người thân, doanh nghiệp… để gọi điện, nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mặc dù đây không phải là thủ đoạn mới và đã được các cơ quan chức năng cảnh báo, rất nhiều bị hại vẫn sập bẫy của các đối tượng lừa đảo. Công an TP. Hà Nội đã cảnh báo một số hình thức phổ biến mà các đối tượng lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản như:

Kết bạn, làm quen trên mạng xã hội

Các đối tượng người nước ngoài sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo... để kết bạn rồi làm quen với người bị hại để tạo sự tin tường. Sau một thời gian quen biết, đối tượng thông báo gửi quà là tiền mặt hoặc tài sản có giá trị rất lớn qua đường hàng không, yêu cầu người bị hại nộp tiền để nhận được quà. Khi người bị hại không còn khả năng tiêp tục chuyển tiền, các đối tượng xóa ngay tài khoản Facebook, Zalo... và các số điện thoại đã sử dụng để liên lạc.

Giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án

Các đối tượng gọi điện cho bị hại tự xưng là nhân viên Bưu điện thông báo về việc có bưu phẩm gửi ở các bưu điện lâu ngày không đến nhận, thiếu nợ tiền ngân hàng hoặc liên quan đến các vụ án...; sau đó nối máy cho bị hại nói chuyện với một số đối tượng khác giả danh cán bộ đang công tác tại các cơ quan tư pháp (công an, viện kiểm sát, tòa án). Lúc này, các đối tượng thông báo người bị hại liên quan đến vụ án đang điều tra nếu không thực hiện đúng theo nội dung chúng đưa ra sẽ bị khởi tố bị can làm người bị hại hoang mang, lo sợ để cung cấp thông tin cá nhân.

Tiếp theo, đối tượng yêu cầu người bị hại chuyền tiền vào các tài khoản do đối tượng chỉ định hoặc hướng dẫn bị hại tải ứng dụng giả mạo để cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, cung cấp mã OTP chuyển tiền với vỏ bọc xác minh, điều tra. Sau đó, đối tượng chiếm quyền sử dụng tài khoản của bị hại và chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác của đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pháp luật TP. HCM

Giả danh người thân nhờ chuyển tiền rồi chiếm đoạt

Đối tượng lập tài khoản mạng xã hội (Facebook, Zalo...) hoặc hack tài khoản của người khác rồi nhắn tin cho người thân, bạn bè trong danh sách liên lạc của chủ tài khoản bị hack, giả vờ vay, mượn tiền hoặc nhờ chuyển tiền số lượng lớn vào tài khoản ngân hàng của đối tượng hoặc gửi thông báo lệnh chuyển tiền giả, kèm đường link trang web giả mạo ngân hàng, yêu cầu bị hại truy cập sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền có trong tài khoản ngân hàng của bị hại.

Nhắn tin trúng thưởng

Đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo để gửi tin nhắn cho người bị hại thông báo trúng thưởng tài sản có giá trị lớn. Sau đó yêu cầu người bị hại muốn làm thủ tục nhận thưởng thì phải nạp tiền qua thẻ điện thoại hoặc chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Kinh doanh đa cấp qua các sàn giao dịch tiền ảo, sàn ngoại hối… hoặc đầu tư đào tiền kỹ thuật số

Các đối tượng lập ra các website đầu tư tài chính, các sàn giao dịch nhị phân (Ugreengx, Wefinex, Fxtradingmarket …) rồi sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để thu hút, lôi kéo nhiều người tham gia.

Các sàn đều được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài, cam kết người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhưng lại an toàn có thể rút vốn bất kỳ lúc nào, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian khiến nhiều người dân tham gia dưới hình thức đầu tư.

Sau một thời gian, khi người tham gia muốn rút tiền lãi đầu tư, các đối tượng yêu cầu phải nộp thêm các khoản phí vay vốn ban đầu, các khoản tiền chênh lệch để thực hiện rút tiền hoặc thông báo dừng hoạt động để bảo trì hoặc lỗi không truy cập được, khách hàng không đăng nhập được để rút tiền hoặc bị mất hết tiền trong tài khoản.

Công an TP. Hà Nội khuyến cáo người dân đây là những thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh “mắc bẫy của đối tượng xấu”.

Theo Công an TP. Hà Nội, để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương và không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và chuyển tiền cho các đối tượng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.