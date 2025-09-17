Công nghệ HTecom bị “bêu tên” chậm đóng bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.Hà Nội vừa công bố danh sách 22.796 đơn vị trên địa bàn TP.Hà Nội sử dụng lao động chậm đóng bảo hiểm từ 2 tháng trở lên, số liệu nợ được tính đến hết ngày 31/8/2025 theo C12-TS lấy ngày 6/9/2025.

Danh sách công khai có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội có tên trong danh sách của BHXH TP.Hà Nội với số tiền chậm đóng từ hơn 1 triệu đồng đến vài chục tỷ đồng.



Đáng chú ý, Công ty cổ phần Công nghệ HTecom cũng bị "điểm tên" khi chậm đóng 9 tháng bảo hiểm với số tiền gần 207 triệu đồng.



Công ty cổ phần Công nghệ HTecom do ông Trần Hiệp giữ chức vụ Giám đốc.

Theo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Công nghệ Htecom được thành lập vào ngày 19/9/2008, địa chỉ trụ sở công ty tại số 89B tổ 36, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Trần Hiệp, chức vụ Giám đốc.



Tại ngày cấp đăng ký thay đổi 20/1/2022 (thời gian đăng tải từ 20/1/2022 đến ngày 19/2/2022), ngành nghề kinh doanh chính của công ty là xuất bản phần mềm. Công ty lúc này cập nhật vốn điều lệ 2 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm: Trần Hiệp góp 1 tỷ đồng; Đặng Vũ Hải góp 100 triệu đồng và Đỗ Thành Luân góp 900 triệu đồng.



Tại ngày cấp đăng ký thay đổi 21/3/2022 (thời gian đăng từ ngày 21/3/2022 đến ngày 20/4/2022), công ty tăng vốn điều lệ từ 2 tỷ đồng lên 2,846 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn không được đề cập.



Cập nhật thay đổi thông tin gần nhất ngày 20/12/2024 (thời gian đăng tải từ ngày 23/12/2024 đến 22/1/2025), tổng số lao động lúc này của công ty theo đăng ký thuế là 5 người. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Trần Hiệp, chức vụ Giám đốc.

Theo dữ liệu của Dân Việt, Công ty cổ phần Công nghệ HTecom được phê duyệt tham gia mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 25/1/2017, tính đến nay công ty đã tham gia đấu và trúng tới 41 gói thầu, tổng giá trị trúng thầu là hơn 49,5 tỷ đồng.

Trong số các gói thầu mà công ty tham giá đấu và trúng, Công ty cổ phần Công nghệ HTecom từng trúng tới 7 gói thầu (từ ngày 6/8/2021 đến ngày 16/11/2023) do Cục thương mại điện tử và kinh tế số là bên mời thầu, tổng giá trị trúng thầu hơn 7,85 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Công nghệ HTecom cũng tham gia đấu và trúng tới 4 gói thầu tại Trung tâm 186 (Bộ Tư lệnh 86) là bên mời thầu. 4 gói thầu mà công ty tham gia đấu và trúng từ ngày 16/7/2024 đến 20/8/2025 có tổng giá trị trúng thầu hơn 10,6 tỷ đồng.