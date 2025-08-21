Công nghệ tài chính (Fintech) đã phát triển mạnh mẽ

Tại Hội thảo khoa học quốc tế năm 2025 với chủ đề: “Quản lý nhà nước đối với sự phát triển Fintech: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam” diễn ra tại Trường Đại học Đại Nam, các chuyên gia, nhà quản lý đã chia sẻ các ý kiến về Công nghệ Tài chính (Fintech) đang trở thành một lĩnh vực tiên phong, mở ra nhiều cơ hội song cũng đặt ra không ít thách thức cho các quốc gia.

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cho biết, Fintech đã phát triển mạnh mẽ, kể cả sau đại dịch Covid-19, tại báo cáo diễn đàn kinh tế thế giới năm 2025 vẫn duy trì ở mức 37% trong giai đoạn 2022 - 2023, nhưng doanh thu ấn tượng đạt khoảng 40%.

Hiện nay, Fintech đang có nhiều diễn biến trong tình hình mới. Tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước có hàng loạt các chủ trương đã đề ra nhiều quan điểm nhiệm vụ. Trong đó, sớm ban hành các quy định đối với các sản phẩm dịch vụ, công nghệ tài chính.

Thông qua Hội thảo, ông Hiển cho rằng, đây là cơ hội quý giá để lắng nghe những bài học kinh nghiệm từ quốc tế trong việc mở rộng phạm vi ứng dụng Fintech. Những cơ chế thử nghiệm dựa trên blockchain, mã hóa, quản lý tài sản cần khu biệt nhưng cần đảm bảo an toàn. Cùng với đó, sự kiện là dịp để nhìn nhận về cách tiếp cận Fintech khi dựa vào các loại hình sản phẩm hay dựa theo nhu cầu và tập trung vào cơ chế phòng ngừa rủi ro,...

Cũng tại Hội thảo, bà Lindy Tsai, Ủy viên Phòng An ninh mạng, Cục Điều tra Bộ Tư pháp đã có bài tham luận "Phát hiện gian lận và quản trị tài sản tiền mã hóa: Khung AI và quy định của Đài Loan".

Bà Lindy Tsai cho biết, từ năm 2020, Đài Loan (Trung Quốc) ghi nhận hơn 90.000 vụ lừa đảo mỗi năm, với dự báo thiệt hại hằng ngày lên tới 400 triệu Đài tệ vào năm 2025. Lừa đảo đầu tư tiền điện tử đã nổi lên như một phương thức rủi ro cao, đặc biệt là việc sử dụng USDT để chuyển tiền"

Theo bà Lindy Tsai, về nền tảng chống gian lận 165 được thành lập bởi Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc) - nền tảng cung cấp nhiều tính năng chống gian lận và thông tin thời gian thực.

"Bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào dịch vụ này bằng cách đăng ký trực tuyến với thông tin cá nhân cơ bản. Nền tảng giúp người dân và giảm nguy cơ trở thành nạn nhân, đồng thời hỗ trợ nhanh chóng thông qua báo cáo trực tuyến" - bà Lindy Tsai cho biết.



TS Lương Thị Thu Hằng, Viện Ngân hàng Tài chính (Đại học Kinh tế Quốc dân) đã nêu ra những rào cản ngăn cản phát triển tài chính bền vững với 5 hạn chế lớn.

Thứ nhất, hạn chế về khung pháp lý. Hiện nay, lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech) chưa có một hành lang pháp lý thống nhất. Các quy định liên quan còn rải rác trong nhiều văn bản như Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Giao dịch điện tử… gây ra tình trạng chồng chéo, lỗ hổng pháp lý và rủi ro cho cả doanh nghiệp lẫn nhà quản lý.

Thứ hai, rủi ro an ninh mạng và bảo mật dữ liệu.

Thứ ba, thiếu vốn đầu tư là Các start-up Fintech gặp nhiều khó khăn trong huy động nguồn vốn và vật lực để duy trì hoạt động

Thứ tư, hạn chế trong đổi mới sản phẩm là Thiếu vốn khiến doanh nghiệp Fintech khó đầu tư nâng cấp công nghệ, phát triển sản phẩm mới, đồng thời khó duy trì chất lượng dịch vụ hiện có, làm giảm trải nghiệm người dùng.

Thứ năm, khoảng cách số hoá và bất bình đẳng trong tiếp cận các công nghệ tài chính. Tại nông thôn, dù tỉ lệ người dân sử dụng Internet ngày càng tăng, nhưng chất lượng đường truyền còn yếu.

Trong những năm gần đây, hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến Fintech đã được ban hành liên tục, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Việt Nam đối với lĩnh vực này.



Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đã xác định rõ nhiệm vụ xây dựng và sử dụng chung các nền tảng số quốc gia, vùng, bảo đảm liên thông và thống nhất giữa các ngành, lĩnh vực trên môi trường số, qua đó thúc đẩy hệ sinh thái kinh tế số.



Ngày 27/6/2025, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 222/2025/QH15 về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng, với các cơ chế đặc thù, bao gồm cả cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho Fintech và đổi mới sáng tạo.



Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 01/3/2025 của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý cho tài sản số và sandbox, đồng thời xây dựng sàn giao dịch tiền mã hóa được quản lý, nhằm bảo vệ nhà đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp huy động vốn.