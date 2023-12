Công ty Điện lực Phú Thọ đưa ánh sáng về nông thôn

Trong hơn 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí số 4 về Điện nông thôn đã không ngừng được ngành Điện đầu tư với tiêu chí "điện luôn đi trước một bước".

Nhờ đó đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, sinh hoạt và đảm bảo vận hành an toàn ổn định lưới điện của dân cư khu vực nông thôn.



Ông Nguyễn Quang Lâm - Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: "Việc ngành Điện tiếp nhận quản lý bán điện trực tiếp tới hộ dân và đầu tư phát triển điện nông thôn trong 10 năm qua đã thay đổi đáng kể tình hình cung cấp điện nông thôn, từ chỗ chỉ đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện ở mức cơ bản như phục vụ ánh sáng sinh hoạt và một phần sản xuất nhỏ, tiến đến đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sinh hoạt và phát triển sản xuất với chất lượng ngày càng cao, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, du lịch, nâng cao thu nhập đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng khu vực nông thôn".

Nguồn điện ổn định nên người dân đã sắm sửa nhiều đồ dùng phục vụ cho sinh hoạt và đời sống.

Việc đưa điện lưới về vùng khó khăn góp phần làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn, cải thiện đời sống người dân, đồng thời động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Còn nhớ cách đây 5 năm, điện còn là niềm mơ ước của đồng bào ở khu Hồ, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn. Nhờ có chương trình đưa điện về nông thôn, người dân nơi đây đã vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đằng sau một khu Hồ với diện mạo mới là nỗ lực không ngừng nghỉ của những người thợ điện.

Từ khi có điện lưới quốc gia, đời sống sinh hoạt của gia đình anh Đặng Văn Nguyên, ở khu Hồ đã có nhiều thay đổi, khi có điều kiện mua ti vi các đồ dùng khác phục vụ cho đời sống sinh hoạt, mở mang kiến thức. Điện không chỉ tiện lợi cho sinh hoạt mà còn giúp người dân nơi đây phát triển kinh tế, nâng cao năng suất lao động, sản xuất kinh doanh...

Anh Nguyên hồ hởi bày tỏ: "Trước đây chưa có điện, chúng tôi không thể sử dụng máy móc mà phải làm hoàn toàn thủ công, giờ có điện thì như có ánh sáng của văn minh vậy. Chúng tôi có thể tiếp cận với khoa học kỹ thuật qua các thiết bị nghe nhìn; sử dụng điện trong sản xuất…"

Điện lưới ổn định kéo đến tất cả các ngõ xóm, thôn bản đã giúp phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho bà con nhân dân của địa phương.

Ở huyện miền núi Thanh Sơn, do địa bàn chia cắt, hiểm trở, đi lại rất khó khăn nên việc phủ lưới điện quốc gia đến các khu dân cư vùng sâu vùng xa đòi hỏi những nỗ lực rất lớn của ngành điện. Dự án "Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia, giai đoạn 2016 - 2020" do Tổng công ty Điện lực miền Bắc và tỉnh Phú Thọ triển khai đã góp phần đáng kể vào việc mang ánh sáng về với bản làng. Từ ngày có điện lưới quốc gia, thầy và trò ở điểm lẻ trường mầm non và tiểu học khu Hồ cũng đã có thể học tập qua internet nhờ hệ thống máy tính. Mùa đông cũng trở nên ấm áp và mùa hè cũng mát mẻ hơn từ khi có điện. Nhờ đó, việc dạy và học ở đây cũng được nâng lên, chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ hơn.

Thầy giáo Đặng Quyết Chí - một giáo viên đã gắn bó với điểm lẻ khu Hồ chia sẻ: "Nhờ có điện mà công việc giảng dạy được thuận lợi hơn, trường học đảm bảo ánh sáng, mùa hè các em học sinh có quạt mát, khi học tin học được tiếp cận máy tính nhiều hơn. Những kiến thức trước đây ít được thấy, giờ đây các cháu có thể tìm hiểu nhiều hơn trên Internet".

Từ chỗ là tỉnh có tỷ lệ số hộ nông thôn sử dụng điện thấp, tính đến nay, 100% số khu dân cư có điện và hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia là kết quả từ chương trình Điện khí hóa nông thôn được Công ty Điện lực Phú Thọ triển khai trong nhiều năm nay. Đặc biệt, với các huyện có dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc, việc phát triển hệ thống điện nông thôn không chỉ giúp cải thiện đời sống mà còn gắn kết giữa các dân tộc, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Có điện, thầy trò ở vùng cao đã có thể học tập qua Internet nhờ hệ thống máy tính.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn thông tin thêm: Đến năm 2018 thì 100% các khu dân cư trong xã đã có điện lưới quốc gia. Người dân sắm sửa tivi, tủ lạnh, mua sắm các phương tiện thông tin đại chúng để tìm hiểu, mở mang thêm kiến thức, học hỏi thêm kinh nghiệm chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh từ những địa phương khác. Đây là một trong những động lực để giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống xã hội…"

Bên cạnh đó, để các hộ dân được hưởng giá điện của Chính phủ, Công ty Điện lực Phú Thọ cũng đã thực hiện tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn để bán điện trực tiếp đến từng hộ dân. Sau khi tiếp nhận lưới điện hạ áp của các xã, Công ty Điện lực Phú Thọ và các đơn vị đều có kế hoạch sửa chữa cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện để vận hành an toàn, cung cấp điện ổn định, liên tục tới các hộ dân với chi phí cải tạo tối thiểu bình quân 1,2 - 1,5 tỷ đồng/xã.

6 năm trước đây, khi chúng tôi đến xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, ở nhiều khu dân cư, hệ thống lưới điện là chưa được phát triển. Sau khi được ngành điện tiếp nhận và đầu tư cải tạo nâng cấp, số trạm biến áp được nâng từ 8 trạm lên 13 trạm, lưới điện ở khu vực đã được chỉnh trang, các hộ dân được cung cấp điện ổn định và an toàn.

Anh Đinh Công Thuận chủ xưởng sửa chữa ô tô thấy rõ sự thay đổi này. Anh Thuận chia sẻ: Trước đây chúng tôi làm nghề chỉ làm được những lúc thấp điểm thôi, lúc cao điểm là không làm được. Khách phải chờ đợi rất lâu. Nhưng giờ thì là thỏa mái rồi, điện rất ổn định".

Ông Hà Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn cho biết: Từ năm 2017, khi ngành điện tiếp nhận lưới điện từ hợp tác xã dịch vụ điện năng, nhiều trạm biến áp, các thiết chế hạ tầng ngành điện cũng được đầu tư. Nhờ đó, có tác động rất lớn trong phát triển kinh tế tại khu vực này…"

Giờ đây, về Thanh Sơn chúng ta cảm nhận rõ những đổi thay của người dân nơi đây khi có lưới điện phủ khắp. Lúa đầy đồng, thóc đầy nhà, những mô hình kinh tế mới đang cho hiệu quả cao ở các vùng quê, có sự đóng góp không nhỏ của dòng điện quốc gia. Có điện về, người dân đã không phải tha phương cầu thực, mà có thể sống khỏe trên chính mảnh đát cha sinh mẹ đẻ của mình.

Thời gian tới Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ tiếp tục đưa điện đến các xã, thôn, bản và hộ dân chưa có nguồn điện ổn định, cùng với đó sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cung cấp và đảm bảo chất lượng điện phục vụ chuyển đổi, phát triển các mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện chương trình NTM của Đảng và Chính phủ bằng việc đầu tư nâng cấp và cải tạo lưới điện trung, hạ áp, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và giảm tổn thất điện năng.