Mới đây, Công ty Cổ phần Everpia (HOSE: EVE) đã đưa ra thông báo nhận cổ tức từ công ty liên kết. Theo đó, năm 2020, Hyojung Soft Tech thông báo trả cổ tức tỷ lệ 200%/mệnh giá, qua đó Everpia sẽ có thể hoàn vốn đầu tư ngay sau một năm rót vốn.

Trước đó, khoảng tháng 8/2020, Everpia - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu chăn ga gối đệm Everon, đã mua 24% cổ phần của Hyojung Soft Tech, với giá trị đầu tư ban đầu chỉ có 3,6 tỷ đồng.

Được biết, Hyojung là một công ty Hàn Quốc nhưng đặt trụ sở chính tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực phân phối máy tính và xây dựng mạng, truyền thông có dây/không dây và phát triển các giải pháp kinh doanh cho các công ty tại Việt Nam trong 17 năm qua.

Năm 2018, công ty này đổi tên thành Hyojung Soft Tech cung cấp giải pháp POS tổng thể cho các cửa hàng bán lẻ với công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc bao gồm các dịch vụ trải dài từ POS (Thanh toán), PCPOS, PROGRAM và SI (Tích hợp hệ thống).

Kết thúc năm tài chính 2020, Hyojung ghi nhận doanh thu đạt 25,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 11,9 tỷ.

Everpia mua 24% cổ phần của Hyojung Soft Tech, với giá trị đầu tư ban đầu chỉ có 3,6 tỷ đồng. Nguồn: BCTC EVE quý IV/2020

Bên cạnh lợi nhuận tài chính thu được từ việc góp vốn đầu tư, việc đầu tư vào Hyojung hướng tới mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số của mạng lưới rộng lớn gồm 600 đại lý phân phối và showroom của Everpia trên khắp Việt Nam.

Tất cả các cửa hàng của Everon sẽ được trang bị các công nghệ Fintech tiên tiến, từ dịch vụ tài chính, POS, dịch vụ ngân hàng thẻ (zeropay, giftcon và dịch vụ tài khoản ảo) cho tới các dịch vụ quản lý khách hàng.

Hơn nữa, việc phân tích dữ liệu từ toàn bộ các hoạt động diễn ra tại hệ thống phân phối sẽ giúp Everpia quản lý hiệu quả danh mục sản phẩm, hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối.

Với sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng công nghệ số tại Việt Nam, Hyojung kỳ vọng tốc độ tăng trưởng bình quân trong 5 năm tới đạt 30%.

Everpia - doanh nghiệp sở hữu thương hiệu chăn ga gối đệm Everon

Về phía Everpia, năm 2020, tổng doanh thu công ty đạt 855 tỷ đồng, giảm 15% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 41,18 tỷ đồng, giảm 42,8% so với năm trước.

Trong danh sách cổ đông lớn của EVE, ngoài ông Lee Jae Eun và gia đình, có thể thấy những quỹ đầu tư cộm cán ở Việt Nam gồm KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD (7,05%), AFC Vietnam Fund (6,12%), Woori Investment & Securities Co., Ltd (5,53%), Korea Investment Management Co., Ltd (5,49%), và mới đây nhất là một cổ đông Việt Nam, ông Trịnh Xuân Giáo với 5,01%.