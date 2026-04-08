“Cú bứt phá” của hồ tiêu Việt Nam: Xuất khẩu tăng vọt 31%, Mỹ, Trung Quốc mua nhiều nhất

Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam trong tháng 3. Ảnh Retailnews.

Tháng 3 bùng nổ mạnh mẽ

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu quý I/2026 đạt 430 triệu USD, tăng 31,7% so với cùng kỳ, trong khi sản lượng tăng mạnh 39,2%, lên 66.350 tấn.

Riêng trong tháng 3, xuất khẩu hồ tiêu tăng vọt với giá trị đạt 199,3 triệu USD, tương đương 30.638 tấn. Con số này tăng tới 119,3% so với tháng 2 và tăng 51,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong cơ cấu xuất khẩu, tiêu đen chiếm tỷ trọng chủ đạo với 26.190 tấn, trị giá 167,3 triệu USD. Tiêu trắng đạt 4.448 tấn, tương đương 32 triệu USD. Dù giá tiêu đen giảm nhẹ 0,7%, mặt bằng giá xuất khẩu vẫn ở mức cao, với giá bình quân 6.520 USD/tấn đối với tiêu đen và 8.735 USD/tấn đối với tiêu trắng. Đáng chú ý, giá tiêu trắng còn tăng nhẹ 1%.

Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu nhập khẩu

Trong tháng 3, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam, với khối lượng nhập khẩu lần lượt đạt 8.059 tấn và 3.663 tấn. So với tháng trước, xuất khẩu sang Mỹ tăng 121%, trong khi Trung Quốc tăng mạnh tới 134,7%.

Ngoài ra, các thị trường khác như Ai Cập, Hà Lan, Canada và Philippines cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể theo tháng, theo Retailnews.

Nhập khẩu tăng mạnh để phục vụ tái xuất

Song song với xuất khẩu, Việt Nam cũng tăng mạnh nhập khẩu hồ tiêu nhằm phục vụ chế biến và tái xuất. Trong tháng 3, lượng nhập khẩu đạt 10.313 tấn, tăng 66,2% so với tháng trước và tăng 108,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung quý I, Việt Nam nhập khẩu 21.201 tấn hồ tiêu, trị giá 121 triệu USD, tăng 118,9% so với cùng kỳ. Campuchia là nguồn cung lớn nhất, chiếm 55,1% tổng lượng nhập khẩu, tiếp theo là Brazil và Indonesia.

Nguồn cung thu hẹp, giá trong nước tăng

Dù kết quả xuất khẩu tích cực, Hiệp hội Hồ tiêu và Gia vị Việt Nam cảnh báo về nguy cơ mất cân đối cung – cầu. Sản lượng vụ 2026 dự kiến chỉ đạt khoảng 170.000–180.000 tấn, giảm 15–20% so với vụ trước do thời tiết bất lợi và diện tích vườn già cỗi.

Nguồn cung hạn chế đã đẩy giá tiêu trong nước lên khoảng 140.000–150.000 đồng/kg. Tuy nhiên, nông dân vẫn chưa đẩy mạnh tái canh do chuyển sang cây trồng có giá trị cao hơn và quỹ đất ngày càng thu hẹp.

Trên phạm vi toàn cầu, sản lượng hồ tiêu năm nay ước đạt khoảng 530.000 tấn – nhỉnh hơn năm 2025 nhưng vẫn thấp hơn năm 2024, trong khi nhu cầu tiêu thụ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Áp lực logistics gia tăng vì xung đột Trung Đông

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là chi phí vận chuyển tăng vọt do căng thẳng tại Trung Đông. Giá cước vận tải đã tăng gấp 3–4 lần, trong khi việc đóng cửa eo biển Hormuz đối với tàu container thương mại khiến các tuyến vận chuyển quan trọng bị gián đoạn, gây ùn tắc nghiêm trọng tại các cảng trung chuyển.

Trước rủi ro chi phí tăng cao và nguy cơ giao hàng chậm trễ, một số doanh nghiệp xuất khẩu đã buộc phải tạm dừng nhận đơn hàng mới.

Nếu tình trạng gián đoạn kéo dài, triển vọng tăng trưởng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam trong năm 2026 có thể bị ảnh hưởng đáng kể, dù nhu cầu thị trường vẫn đang ở mức cao.