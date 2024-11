Cục An ninh mạng đồng hành với Liên minh CYSEEX bảo vệ người dùng trong kỷ nguyên số

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an nhấn mạnh, hai đơn vị này quyết tâm đồng hành cùng Liên minh CYSEEX để nâng cao hệ thống bảo mật, bảo vệ tối đa quyền lợi của người dùng trong kỷ nguyên số.

Ngày 13/11, tại hội thảo "Ứng cứu và phục hồi hệ thống sau thảm họa" do Liên minh An toàn Thông tin CYSEEX tổ chức, ông Triệu Mạnh Tùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an đã chia sẻ về việc nâng cao hệ thống nhận thức và chủ động ứng phó trước các cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi.

Thông tin về việc đảm bảo an toàn thông tin an ninh mạng, Liên minh An toàn Thông tin CYSEEX cho biết, năm 2024, đơn vị đã thực hiện diễn tập an ninh mạng trên 18 hệ thống, phát hiện 497 lỗ hổng, trong đó có 93 lỗ hổng nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Chủ tịch Liên minh CYSEEX, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần MISA phát biểu tại hội thảo. Ảnh: TN

Chiến dịch phòng chống phishing cho hơn 14.000 nhân viên đã góp phần giảm 40% lỗ hổng nguy hiểm, nâng cao năng lực ứng phó và nhận thức bảo mật trong các tổ chức thành viên. Thông tin được cung cấp tại hội thảo "Ứng cứu và phục hồi hệ thống sau thảm họa".

Đến năm 2025, Liên minh CYSEEX sẽ tiếp tục tập trung mạnh mẽ vào các hoạt động phòng chống lừa đảo (phishing) trên không gian mạng. Các hình thức lừa đảo trực tuyến đang ngày càng gia tăng với tốc độ đáng báo động và đã trở thành nguồn gốc của nhiều vụ đánh cắp và rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng.

Từ những thông bị đánh cắp này, tin tặc sẽ sử dụng để tổ chức các cuộc tấn công phức tạp hơn, gây ra các sự cố làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh, tống tiền gây thiệt hại tài chính và uy tín lớn cho doanh nghiệp và tổ chức.

Việc tăng cường các hoạt động phòng chống phishing là cấp thiết để bảo vệ cá nhân và các hệ thống thông tin, đảm bảo an toàn cho người dùng và duy trì sự ổn định, tin cậy của môi trường kinh doanh số xây dựng giá trị bền vững về an toàn thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng - Chủ tịch Liên minh CYSEEX cho biết, ứng cứu và phục hồi hệ thống sau thảm họa tấn công mạng là nhiệm vụ cấp thiết với các doanh nghiệp cần phải thực hiện.

Qua đó, nhằm để bảo vệ an toàn và duy trì tính liên tục cho hệ thống, các doanh nghiệp công nghệ cần chuẩn bị kỹ lưỡng và nâng cao năng lực ứng phó trước mọi tình huống.



Theo ông Hoàng, đây là một khâu không thể thiếu để bảo đảm sự ổn định và an toàn của hệ thống thông tin trước những cuộc tấn công ngày càng tinh vi và nguy hiểm. Các bài học và kỹ năng thực tế không chỉ giúp giảm thiểu thiệt hại mà còn giúp tăng cường khả năng chống chịu, phục hồi hệ thống một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất.

Tại buổi hội thảo, ông Trần Quang Hưng - Quyền Cục trưởng Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Triệu Mạnh Tùng - Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an nhấn mạnh, hai đơn vị này quyết tâm đồng hành cùng Liên minh CYSEEX để nâng cao hệ thống bảo mật, bảo vệ tối đa quyền lợi của người dùng cuối trong kỷ nguyên số.

Trong khi đó, ông Lê Công Phú - Phó Giám đốc VNCERT đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của Threat Hunting trong việc phát hiện mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn.

Theo ông Phú, đây là phương pháp chủ động tìm kiếm dấu hiệu độc hại mà không cần phụ thuộc vào cảnh báo trước, vượt qua những hạn chế của công nghệ phòng thủ truyền thống. Threat Hunting giúp giảm thời gian mà mối đe dọa có thể tồn tại trong hệ thống, đồng thời nâng cao khả năng phản ứng nhanh chóng trước các cuộc tấn công mạng ngày càng phức tạp.